Viernes, 12 de diciembre de 2025
Cine

Tras más de 100 funciones y 8 días de cine se conocen a los ganadores del Festival de Cortos más importante de Latinoamérica

diciembre 12, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Teatro Colón/ Estatuillas Santa Lucía - Fotos Bogoshorts
Bogoshorts hace parte de la lista de festivales calificadores a los Premios Óscar de Hollywood y Premios GOYA de la Academia Española.

Después de más de 100 funciones y 8 días de cine, actividades académicas, artísticas y de industria, Bogoshorts, el Festival de Cortos de Bogotá, Colombia, considerado por muchos como el más importante en su estilo en Latinoamérica, anunció junto al Bogoshorts Film Market los cortometrajes y proyectos ganadores de su vigésimo tercera y novena edición, respectivamente.

En el Teatro Colón de Bogotá, y con el reconocido artista Santiago Rivas como presentador, se llevó a cabo esta semana la Noche de Clausura y Premiación de la más reciente edición del festival, que desde el 2 de diciembre presentó más de 300 cortometrajes en 15 escenarios físicos y digitales, y reunió a centenares de realizadores y profesionales de industria.

Con el público bogotano amante del cine como testigo, se entregaron en total 27 Santa Lucías, estatuilla oficial del Festival, que premió a los cortos más destacados de las competencias Nacional, Internacional, Fanático Freak Fantástico-F3, Corto Periodístico y Conexión, además de los reconocimientos técnicos y artísticos.

Entre los ganadores destacan nombres reconocidos del cortometraje y del cine del país, que incluso han hecho parte de ediciones anteriores de Bogoshorts: María Cristina Pérez, directora que por tercera ocasión consigue la Santa Lucía a Mejor Corto Animado; Mauricio Maldonado, ganador del premio a Mejor Dirección, y la actriz Marleyda Soto, ganadora del premio a Mejor Actuación, entre otros.

Francia, por otro lado, se convirtió es el país con mayor número de producciones premiadas en esta edición, mientras que dos producciones brasileñas consiguieron los premios de dos de las competencias principales: Mejor Corto Conexión y Mejor Corto Internacional Documental.

Esta es la lista completa de los "bendecidos por la Santa Lucía" en la edición número 23 de Bogoshorts y de los proyectos ganadores de la novena versión del Bogoshorts Film Market (BFM):

Ganadores Competencia Nacional

  • Santa Lucía a Mejor Cortometraje de Ficción: Agachar el rostro - Camilo Medina Noy (COLOMBIA)
  • Santa Lucía a Mejor Cortometraje Documental: Mi viche todo el día - Juan Camilo Moreno (COLOMBIA)
  • Santa Lucía a Mejor Cortometraje de Animación: Una vez en un cuerpo - María Cristina Pérez (COLOMBIA)
  • Santa Lucía a Mejor Cortometraje Experimental: Preguntas frecuentes - Sofía Salinas Barrera (COLOMBIA)
  • Santa Lucía a Mejor Cortometraje Periodístico: Debtors - Andrzej Danis (POLONIA)
  • Santa Lucía a Mejor Videoclip: Sígueme (Xiuhtezcatl y Renata Flores) - Juan Felipe Zuleta (PERÚ)
  • Santa Lucía a Mejor Dirección: Mauricio Maldonado por Un aparato para detectar fantasmas (COLOMBIA)
  • Santa Lucía a Mejor Guion: Oiyi Kan por Muchas, muchas gracias (COLOMBIA)
  • Santa Lucía a Mejor Fotografía: Juan Manuel Corredor por Luz de luna (COLOMBIA)
  • Santa Lucía a Mejor Dirección de Arte: Enrique Rodriguez por The place where everything begins and ends (COLOMBIA)
  • Santa Lucía a Mejor Montaje: Laura María Rodriguez por Pudor ante el asalto de los ojos furtivos (COLOMBIA)
  • Santa Lucía a Mejor Diseño Sonoro: Duban Pinzon por La habitación del macho cabrío (COLOMBIA)
  • Santa Lucía a Mejor Música: Mauricio Prieto por Tuktu, Padre Maíz (COLOMBIA)
  • Santa Lucía a Mejor Afiche : George Gallardo Kattah por Spare me (The plot in you) (COLOMBIA)
  • Santa Lucía a Mejor Actor Protagónico: Henry Garzón por Malas posturas (COLOMBIA)
  • Santa Lucía a Mejor Actriz Protagónica: Marleyda Soto por La Mona (COLOMBIA)

Ganadores Competencia Internacional

  • Santa Lucía a Mejor Cortometraje de Ficción: Agapito - Arvin Belarmino y Kyla Romero (FILIPINAS, FRANCIA)
  • Santa Lucía a Mejor Cortometraje Documental: Os Arcos dourados de Olinda - Douglas Henrique (BRASIL)
  • Santa Lucía a Mejor Cortometraje de Animación: La vie avec un idiot - Theodore Ushev (FRANCIA)
  • Santa Lucía a Mejor Cortometraje Experimental: A brighter summer day for the Lady Avengers - Birdy Wei-Ting Hung (ESTADOS UNIDOS, TAIWAN)
  • Santa Lucía a Mejor Videoclip: Man made of meat (Viagra Boys) - Daniel Björkman (SUECIA)

Ganadores Competencia F3-Fanático Freak Fantástico y Competencia Realidad Virtual (VR)

  • Ganador Competencia F3 Fanático Freak Fantástico: Los murciélagos han abandonado el campanario - Alfonso Bernal y Manuel Bernal (ESPAÑA)
  • Ganador Competencia Realidad Virtual – VR: La fille qui explose - Caroline Poggi y Jonathan Vinel (FRANCIA, GRECIA)
  • Ganador Competencia Conexión: Arame farpado - Gustavo de Carvalho (BRASIL)
  • Ganador Premio del Público: Los pliegues de la falda - Blanca Muñoz Avila (COLOMBIA)
    Mejor Largometraje Colombiano del año: Un poeta - Simón Mesa Soto (COLOMBIA)

Ganadores 9° - BFM - BOGOSHORTS Film Market

Ganador In Vitro BFM: Furia - Dir. Daniela Córdoba Jurado. Prod. Laura Katherine Rubio Reyes (COLOMBIA)

Ganadores Incubadora BFM

  • Fastrack a Talents Connexion del Short Film Market de Clermont Ferrand: Los Afectos - Dir. Paola Ochoa Betancurth. Prod. Juan Sebastian Sarmiento Bazzani (COLOMBIA)
  • Fast track a Emergente! Cine Lab: Un Castillo - Dir. Daniela Narváez Huertas. Prod. Frank Benítez Peña. (COLOMBIA)
  • Fast track al Foro de Coproducción de Cortometrajes de la Comunidad de Madrid: Deslizamientos- Prod. Duvan Duque. (COLOMBIA)
  • Fastrack a LALIFF Connect: El regreso de Xiaohong Cao - Prod. Mariacarmen Castillo (PERÚ, ESPAÑA)
  • Fastrack a Forum ECAM: Lo Distante - Dir. Andrés Felipe Castilla. Prod. Alejandra Bernal Pedraza (COLOMBIA)
  • Fastrack BAMMERS: Disskate - Prod. Andrés David Mosquera Mosquera. (COLOMBIA)
  • Ganador Congo Films: Galladas - Dir. Ómar Andrés Corzo Manrique. Prod. Karol Stefany Giraldo Guzmán. (COLOMBIA)
  • Ganador Centro Ático: Insolación - Dir. Edgar Medina Fetecua. Prod. Miosotis Daxsea Mahecha Almonacid. (COLOMBIA)
  • Ganador 16a13: Lo que queda - Dir. Camilo Escobar. Prod. Susana Solarte. (COLOMBIA)
  • Ganador Uno Uno Films: Elia y Elizabeth - Dir. Laly Malagón Vargas. Prod. Nathashia Franco Morales. (COLOMBIA)

Ganadores Flipbook BFM

  • Mención: Conversaciones con mi casa - Dir. Lina Pérez Manchego. Prod. Aura Rodríguez (COLOMBIA)
  • Fast Track CHILEMONOS: El océano en un cuenco - Dir. Andrés Rodríguez Moreno. Prod. María Catalina Cruz-González. (COLOMBIA)
  • Mención: Historia de la Carne - Dir. Stefany Jaramillo Pinto. Prod. Catherina Welter (COLOMBIA)
  • Fast Track Acreditación MIFA: El Evangelio de San Panduro - Dir. Joserraul Ortiz, Valeria Anze. Prod. Dani Oliveira Cano Gomes de Souza. (PUERTO RICO, BRASIL, BOLIVIA)

