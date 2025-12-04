"Me cambió la vida": expresidente hondureño Juan Orlando Hernández agradeció a Trump por indultarlo

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández agradeció al presidente Donald Trump por haberle perdonado una condena de 45 años de cárcel por narcotráfico.

Hernández, que salió de prisión en medio de la incertidumbre por los resultados de las elecciones presidenciales en su país, dijo que el mandatario estadounidense le "cambió la vida".

VEA TAMBIÉN ¿Se contradice Trump al indultar a expresidente condenado por narcotráfico en pleno despliegue contra las drogas en el Caribe? o

Trump indultó al político como parte de su intervención en las elecciones presidenciales hondureñas del domingo pasado, en las que apoya al derechista Nasry Asfura, abanderado del Partido Nacional, con el que Hernández gobernó entre 2014 y 2022.

"Usted analizó los hechos, reconoció la injusticia y actuó con convicción. Me cambió la vida, señor, y nunca lo olvidaré", escribió Hernández desde Estados Unidos en su reaparición en las redes sociales tras salir de una prisión estadounidense el pasado lunes.

Hernández, quien había solicitado el indulto a Trump en octubre pasado, no tiene previsto por ahora regresar a Honduras o a la política, pues teme por su vida, según dijo su esposa, Ana García.

El exgobernante reiteró en X que fue víctima de una "trampa" del expresidente demócrata Joe Biden y su vicepresidenta, Kamala Harris, para ser acusado de ayudar a introducir cientos de toneladas de drogas a Estados Unidos en un "juicio amañado".

"No había pruebas reales, solo acusaciones de criminales que buscaban venganza. Sin embargo, la verdad de mi inocencia prevaleció", sostuvo el abogado de 57 años.

Durante el juicio en Nueva York, un testigo contó que escuchó al expresidente jactarse de que iba a "meter la droga a los gringos en sus propias narices" y no se iban "a dar ni cuenta".

En diálogo con NTN24, Ana García Carías, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, también agradeció al mandatario por el indulto.

Ana García explicó que Hernández se encuentra en libertad en un lugar no revelado por su seguridad, pero que planea dirigirse al pueblo hondureño este miércoles.

“El día de ayer (lunes), en horas de la noche, salió de prisión y está en un lugar seguro. Por razones de su cargo, de quién es él, un expresidente que tomó decisiones tan relevantes contra la criminalidad organizada, se encuentra con todas las medidas de seguridad”, aseguró.

“Aprovecho para agradecer al presidente Donald Trump por este gesto de solidaridad y justicia que ha tenido al darle este indulto a favor de mi esposo injustamente condenado y perseguido por la izquierda radical en una cacería de brujas que ha salido a la luz. Se encuentra bien, animado, feliz”, expresó.