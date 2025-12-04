NTN24
Jueves, 04 de diciembre de 2025
Jueves, 04 de diciembre de 2025
Juan Orlando Hernández

"Me cambió la vida": expresidente hondureño Juan Orlando Hernández agradeció a Trump por indultarlo

diciembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras (AFP)
En diálogo con NTN24, Ana García Carías, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, también agradeció al mandatario por el indulto.

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández agradeció al presidente Donald Trump por haberle perdonado una condena de 45 años de cárcel por narcotráfico.

Hernández, que salió de prisión en medio de la incertidumbre por los resultados de las elecciones presidenciales en su país, dijo que el mandatario estadounidense le "cambió la vida".

Trump indultó al político como parte de su intervención en las elecciones presidenciales hondureñas del domingo pasado, en las que apoya al derechista Nasry Asfura, abanderado del Partido Nacional, con el que Hernández gobernó entre 2014 y 2022.

"Usted analizó los hechos, reconoció la injusticia y actuó con convicción. Me cambió la vida, señor, y nunca lo olvidaré", escribió Hernández desde Estados Unidos en su reaparición en las redes sociales tras salir de una prisión estadounidense el pasado lunes.

Hernández, quien había solicitado el indulto a Trump en octubre pasado, no tiene previsto por ahora regresar a Honduras o a la política, pues teme por su vida, según dijo su esposa, Ana García.

El exgobernante reiteró en X que fue víctima de una "trampa" del expresidente demócrata Joe Biden y su vicepresidenta, Kamala Harris, para ser acusado de ayudar a introducir cientos de toneladas de drogas a Estados Unidos en un "juicio amañado".

"No había pruebas reales, solo acusaciones de criminales que buscaban venganza. Sin embargo, la verdad de mi inocencia prevaleció", sostuvo el abogado de 57 años.

Durante el juicio en Nueva York, un testigo contó que escuchó al expresidente jactarse de que iba a "meter la droga a los gringos en sus propias narices" y no se iban "a dar ni cuenta".

Ana García explicó que Hernández se encuentra en libertad en un lugar no revelado por su seguridad, pero que planea dirigirse al pueblo hondureño este miércoles.

“El día de ayer (lunes), en horas de la noche, salió de prisión y está en un lugar seguro. Por razones de su cargo, de quién es él, un expresidente que tomó decisiones tan relevantes contra la criminalidad organizada, se encuentra con todas las medidas de seguridad”, aseguró.

“Aprovecho para agradecer al presidente Donald Trump por este gesto de solidaridad y justicia que ha tenido al darle este indulto a favor de mi esposo injustamente condenado y perseguido por la izquierda radical en una cacería de brujas que ha salido a la luz. Se encuentra bien, animado, feliz”, expresó.

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

Trump lanza nueva advertencia a Maduro: "esto no es una campaña de presión, es mucho más que eso. Veremos qué pasa”

Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez (EFE)
Delcy Rodríguez

Crece el escándalo del ‘Delcygate’: hijo de exministro español acusa a Pedro Sánchez de ordenar recibir a Delcy Rodríguez en Madrid pese a las sanciones

Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de Inteligencia del régimen de Venezuela - Foto: EFE
Hugo El Pollo Carvajal

'El Pollo' Carvajal reveló detalles de cómo el régimen venezolano ha utilizado grupos criminales para infiltrar a EE. UU.: "Es una organización criminal que ahora dirige Maduro"

Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

"No es meterle miedo (...) el objetivo es neutralizar el Cartel de los Soles": exoficial de inteligencia naval sobre posibles operaciones terrestres en Venezuela

Donald Trump - Foto AFP/ Bandera de Colombia - Foto Canva de referencia
Lucha contra las drogas

Experto en inteligencia estratégica analiza las implicaciones que tendría un eventual ataque de EE. UU. en Colombia justificado bajo lucha contra el narcotráfico

