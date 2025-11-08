La sorprendente celebración de Djokovic al mejor estilo de Hulk tras ganar el ATP 250 de Atenas

La leyenda del tenis Novak Djokovic venció este sábado al italiano Lorenzo Musetti en la final del ATP 250 de Atenas para conseguir a los 38 años su título número 101 en el circuito ATP.

Ganador por 4-6, 6-3 y 7-5 tras un emocionante combate de casi tres horas, el que fue número 1 mundial está ahora a solo dos títulos de los 103 de su antiguo rival Roger Federer y a ocho títulos de los 109 trofeos récord del estadounidense Jimmy Connors.

"Una batalla increíble, tres horas en un duelo agotador físicamente, se lo podía haber llevado cualquiera, así que felicidades a Lorenzo por su gran actuación", dijo Djokovic luego del partido. "Simplemente estoy muy orgulloso de haberlo conseguido".

"Novak, no hay muchas más cosas que decir sobre ti y tu carrera. Sigues probando a tu edad que puedes batirnos, cada vez que comparto pista contigo me llevo un aprendizaje, así que gracias por eso", le dedicó Musetti, número nueve del mundo.

A los 38 años y cinco meses, el ícono con 24 títulos de Grand Slam es el ganador más veterano de un torneo desde el australiano Ken Rosewall, que tenía 43 años cuando ganó en Hong Kong en 1977.

Djokovic, cabe resaltar, no había ganado un título desde su victoria en mayo en el ATP 250 de Ginebra (tierra batida).

Al dominar a Musetti por novena vez en diez enfrentamientos, el serbio, número cinco del mundo, privó al italiano de una primera participación en el Masters ATP de Turín, que reunirá a partir del domingo a los ocho jugadores que hayan acumulado más puntos ATP en la temporada.

Musetti estaba obligado a ganar el título en Atenas para arrebatarle al canadiense Felix Auger-Aliassime el octavo y último puesto clasificatorio para el Masters.

Djokovic ya está clasificado desde hace tiempo para Turín, pero mantiene la incertidumbre hasta el último momento sobre su participación en el prestigioso torneo de fin de temporada.

Dirigido por Djordje Djokovic, el hermano menor de Novak, el torneo ganado este sábado por el serbio debía organizarse inicialmente en Belgrado, como en 2024.

Pero la ATP anunció en agosto que el torneo se celebraría finalmente en Atenas, sin especificar las razones de esta reubicación.

En las redes sociales, las fotos de Djokovic en Grecia se han multiplicado en los últimos meses, apareciendo incluso junto al primer ministro heleno Kyriakos Mitsotakis.

"Como en casa", señaló Djokovic en la ceremonia de trofeos sobre la semana en la que ha jugado en la capital griega.

Tras la importante victoria de este sábado, Djokovic nuevamente figuró ante las cámaras, pues se le vio muy eufórico en su celebración, un hecho que los aficionados destacaron pues representa la relevancia y pasión que todavía le da el tenista al deporte.

El video de la transmisión registró el momento en que Djokovic rasgó su camiseta verde con fuerza por la emoción que le generó el nuevo título, al mejor estilo de Hulk, el superhéroe y antihéroe ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel.