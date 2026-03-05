NTN24
Jueves, 05 de marzo de 2026
Jueves, 05 de marzo de 2026
Estadios

El banquero colombiano David Vélez se queda con el nuevo estadio del Inter Miami donde juega Lionel Messi

marzo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Messi y David Vélez | Fotos AFP
Messi y David Vélez | Fotos AFP
La colaboración representa un ‘poderoso gol’ para Nu Stadium al convertirse en la sede principal del equipo Inter Miami.

El colombiano considerado uno de los más ricos del país, David Vélez, de 45 años, fundador y CEO del banco digital Nubank, anunció que se convirtió en el socio principal del Inter Miami CF y da nombre al nuevo estadio del club “NU Stadium”.

o

La inauguración del nuevo complejo deportivo está prevista para el 2 de abril de 2026; con la colaboración entre Nu e Inter Miami se buscará fortalecer la presencia de la fintech en el mercado de Estados Unidos.

Parte de la alianza incluye derechos de nombre para el estadio y la aparición del logotipo del banco en la camiseta de Inter Miami, en una nueva ubicación aprobada por la Major League Soccer.

La implementación del logo en la camiseta no se dará de inmediato, su fecha estimada está para agosto del 2026. Al mismo tiempo, Nu Stadium se convertirá en la sede definitiva del club.

Características de Nu Stadium

El recinto tendrá capacidad para albergar 26.700 espectadores en juegos, eventos deportivos, conciertos y actividades corporativas, transformándose en un espacio central para la cultura de Miami.

Su desarrollo urbano tendrá más de 520.000 metros cuadrados, no solo tendrá el estadio principal, sino también espacios como el Nu Club, un salón premium con capacidad para 770 personas.

Asimismo, también contará con Nu Plaza, una zona pública equipada con pantalla gigante y áreas de encuentro comunitario.

Negocio exitoso entre Nu e Inter Miami

La cofundadora y CEO de Nu en Estados Unidos, Cristina Junqueira, dijo que el acuerdo es una “alineación estratégica con una franquicia deportiva internacional que comparte nuestra ambición y mentalidad global”.

o

Por su parte, Jorge Mas, propietario gerente de Inter Miami, expresó que “Nu es exactamente el socio que buscábamos, impulsado por la misma mentalidad disruptiva y ambición global que define a Inter Miami”.

Finalmente, el exjugador y copropietario del club, David Beckham, no se quedó atrás. Dijo que el estadio será como “el hogar de la familia de Inter Miami y un espacio que recordará a todos los que lo visiten sobre la Libertad para Soñar”.

Temas relacionados:

Estadios

Colombia

Banco

Leonel Messi

Estados Unidos

Miami

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Detalles e imágenes de las operaciones contra el régimen de Irán: ¿se hunde la capacidad militar de la tiranía?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es la amenaza más grande que tiene la humanidad hoy": ex vicealcaldesa de Jerusalén sobre ataques del régimen de Irán a países vecinos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"La Operación Lanza del Sur ha restablecido la disuasión contra los cárteles narcoterroristas": secretario de Guerra de EE. UU. desde la sede del Comando Sur

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Helicópteros, sistemas de videovigilancia y operativos terrestres: así son las operaciones de EE. UU. contra el narcotráfico en Ecuador

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Ataque de avión de combate de Israel contra caza del régimen iraní - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Así fue el derribo de un avión de combate del régimen iraní por un avión de combate de la Fuerza Aérea de Israel

Foto de referencia
Ecuador

Helicópteros, sistemas de videovigilancia y operativos terrestres: así son las operaciones de EE. UU. contra el narcotráfico en Ecuador

Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth | Foto: EFE
Pete Hegseth

"La Operación Lanza del Sur ha restablecido la disuasión contra los cárteles narcoterroristas": secretario de Guerra de EE. UU. desde la sede del Comando Sur

Base militar de EE. UU. Al-Udeid en Catar - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

¿Estados Unidos está actuando "a ciegas" en algunas partes de Oriente Medio tras ataques del régimen de Irán a radares? Coronel retirado analiza

Irak e Irán / FOTO: Captura de pantalla
Ataque al régimen de Irán

Kurdos iraníes estarían lanzando una ofensiva contra el régimen, según Fox News

Más de Deportes

Ver más
Emiliano Martínez, portero del Aston Villa - Foto: EFE
Dibu Martínez

Así fue el golazo de tiro libre que le anotaron al 'Dibu' Martínez en Premier League: "Cuánto daño le hicieron regalándole el Guante de Oro"

Estratósfera - Foto Canva de referencia
Fútbol colombiano

Enviaron hasta una camiseta a la estratósfera: expertos dicen que nuevo equipo del fútbol colombiano entendió nueva era

Richard Páez, exentrenador de la selección de Venezuela - Foto: EFE
Richard Páez

Debut amargo de Richard Páez en su regreso al fútbol colombiano

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Enrique Márquez - Foto AFP
Enrique Márquez

"Estamos comprometidos con Venezuela": excandidato Enrique Márquez reaccionó tras aparecer en el Congreso por invitación de Trump al Discurso del Estado la Unión

Senado de Argentina - Foto: EFE
Argentina

Argentina baja la edad de imputabilidad y deja de tener la más alta de Sudamérica

El actor Timothee Chalamet en la alfombra de los Premios BAFTA 2026-Foto: EFE
BAFTA

¿Perderá el Oscar? Timothée Chalamet no ganó el BAFTA como Mejor Actor: estos fueron los ganadores de los premios de la Academia Británica

Shakira | Foto: EFE
Shakira

Shakira sorprende con su manejo del idioma chino en mensaje en el que prometió visitar pronto al país asiático

Emiliano Martínez, portero del Aston Villa - Foto: EFE
Dibu Martínez

Así fue el golazo de tiro libre que le anotaron al 'Dibu' Martínez en Premier League: "Cuánto daño le hicieron regalándole el Guante de Oro"

Familiares de los presos políticos - Foto: AFP
Ley de Amnistía

Tenso panorama en los tribunales de Venezuela: masivas solicitudes de excarcelados y familiares de presos políticos para entrar en la ley de amnistía

Presos políticos. (EFE)
Presos políticos

"Lo mandaron a sótanos llamados inframundo": familiares de presos en huelga de hambre en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre