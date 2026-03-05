El banquero colombiano David Vélez se queda con el nuevo estadio del Inter Miami donde juega Lionel Messi

El colombiano considerado uno de los más ricos del país, David Vélez, de 45 años, fundador y CEO del banco digital Nubank, anunció que se convirtió en el socio principal del Inter Miami CF y da nombre al nuevo estadio del club “NU Stadium”.

La inauguración del nuevo complejo deportivo está prevista para el 2 de abril de 2026; con la colaboración entre Nu e Inter Miami se buscará fortalecer la presencia de la fintech en el mercado de Estados Unidos.

Parte de la alianza incluye derechos de nombre para el estadio y la aparición del logotipo del banco en la camiseta de Inter Miami, en una nueva ubicación aprobada por la Major League Soccer.

La implementación del logo en la camiseta no se dará de inmediato, su fecha estimada está para agosto del 2026. Al mismo tiempo, Nu Stadium se convertirá en la sede definitiva del club.

Características de Nu Stadium

El recinto tendrá capacidad para albergar 26.700 espectadores en juegos, eventos deportivos, conciertos y actividades corporativas, transformándose en un espacio central para la cultura de Miami.

Su desarrollo urbano tendrá más de 520.000 metros cuadrados, no solo tendrá el estadio principal, sino también espacios como el Nu Club, un salón premium con capacidad para 770 personas.

Asimismo, también contará con Nu Plaza, una zona pública equipada con pantalla gigante y áreas de encuentro comunitario.

Negocio exitoso entre Nu e Inter Miami

La cofundadora y CEO de Nu en Estados Unidos, Cristina Junqueira, dijo que el acuerdo es una “alineación estratégica con una franquicia deportiva internacional que comparte nuestra ambición y mentalidad global”.

Por su parte, Jorge Mas, propietario gerente de Inter Miami, expresó que “Nu es exactamente el socio que buscábamos, impulsado por la misma mentalidad disruptiva y ambición global que define a Inter Miami”.

Finalmente, el exjugador y copropietario del club, David Beckham, no se quedó atrás. Dijo que el estadio será como “el hogar de la familia de Inter Miami y un espacio que recordará a todos los que lo visiten sobre la Libertad para Soñar”.