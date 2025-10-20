El contundente discurso del Cardenal Pietro Parolin por la liberación de los presos políticos en Venezuela: "Sólo así tu luz brillará en las tinieblas"

En el Altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro del Vaticano se celebró este lunes la primera misa de acción de gracias por los primeros santos venezolanos canonizados el domingo por el Papa León XIV, san José Gregorio Hernández y santa María Carmen.

En la misa participaron obispos, sacerdotes venezolanos, autoridades del régimen y peregrinos que viajaron a Roma para la canonización, que se llevó a cabo este domingo 19 de octubre.

Allí el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado, dedicó parte de su discurso a enviar un mensaje por la libertad de todos los presos políticos en Venezuela, que suman casi 900, en medio de una atroz persecución del régimen contra toda la disidencia.

"Sólo así, querida Venezuela, pasará de la muerte a la vida. Sólo así, querida Venezuela, tu luz brillará en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía sí escuchará las palabras del Señor que te llama a abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos".

"Sólo así, querida Venezuela, podrá responder a tu vocación de paz si la construirás sobre los cimientos de la justicia, de la verdad, de la libertad y del amor, del respeto a los derechos humanos, generando espacio de encuentro y de convivencia democrática, haciendo prevalecer lo que une y no lo que divide, buscando los medios, las instancias para encontrar soluciones comunes a los grandes problemas que te afectan, poniendo el bien común como objetivo de toda actividad pública", expresó Parolín.

Pidió que la oportunidad de canonización de José Gregorio Hernández y de la Madre Carmen "es un kairós, es decir, un momento oportuno para emprender este camino. No lo dejen, queridos hermanos, no lo dejen pasar inútilmente. Los nuevos santos interceda para que todos ustedes puedan seguir adelante con esperanza y empeño. La Virgen de Coromoto, San José Gregorio y Santa Madre Carmen, oren por nosotros y así sea".

Horas antes de la canonización, el piso de la plaza San Pedro fue empapelado con los rostros y los nombres de los centenares de presos políticos que hay en Venezuela y se pide por su excarcelación.