"Venezuela no va a ser libre hasta que estén todos los centros de tortura vacíos": el clamor de familiares de presos políticos en medio de canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Este domingo 19 de octubre el Vaticano llevará a cabo la canonización de los primeros santos venezolanos, el doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, en medio de la crisis que enfrenta Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro.

En la víspera, un grupo de venezolanos en el exilio se reunieron en Roma y pidieron a los santos que intercedan por la libertad de todos los presos políticos que la dictadura madurista tiene tras las rejas.

Entre los asistentes presenciales estuvo Rodrigo Diamanti, presidente de la ONG Un Mundo sin Mordaza, y Santiago Rocha, hijo del preso político Perkins Rocha. Además, participaron de manera virtual la líder de la oposición y Nobel de Paz María Corina Machado, así como el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González.

Al ser consultado por NTN24 sobre la canonización de los primeros santos venezolanos, Santiago Rocha levantó la voz y pidió “una canonización sin presos políticos”.

“Venezuela no va a ser libre hasta que estén todos los centros de tortura vacíos (...) Le pedimos a San José Gregorio Hernández y a Carmen Rendiles que intercedan por nosotros y por la liberación de Venezuela”, comentó.

Rodrigo Diamanti indicó que Venezuela “está viviendo el momento más difícil de la historia” al tiempo que se canonizan a sus primeros santos, por lo que también pidió a San José Gregorio Hernández y a Carmen Rendiles que intercedan por el país.

“Estamos utilizando la fe, la fuerza espiritual, le estamos pidiendo a esos santos que nos ayuden a conseguir nuestra libertad, que ayuden a los presos políticos a soportar el dolor de lo que significa estar secuestrado por un régimen que no les hace llegar comida, que los tortura y que no les hace ver la luz del día para, que tengan la fuerza hasta que llegue esa libertad”, dijo.

Finalizó diciendo que el gran sueño de los venezolanos es “recuperar la democracia y la libertad”.

En su intervención virtual, María Corina Machado aseguró que “han pasado muchos milagros para llegar a este punto”, pero que el milagro que más anhela Venezuela por parte de San José Gregorio Hernández y a la Santa Carmen Rendiles es que los ciudadanos retornen a un país en libertad.

“Poder abrazarnos en el puente Simón Bolívar, poder abrazarnos en el aeropuerto, ver los aviones llegando reventados a todas las ciudades de Venezuela para asumir la tarea más grande y desafiante: que esta tierra arrasada que nos han dejado, convertirla en tierra de gracia”, dijo.

La canonización de la madre Carmen Rendiles (1903-1977), conocida por su servicio a los más necesitados en parroquias y colegios, así como la del doctor José Gregorio Hernández (1864-1919), conocido como "el médico de los pobres", se llevará a cabo el domingo en Roma, sede de la Iglesia Católica.