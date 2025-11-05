NTN24
Miércoles, 05 de noviembre de 2025
Miércoles, 05 de noviembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

"El portaviones Gerald Ford es una máquina de guerra; Maduro y sus amigos deberían salir del país": exasesor de seguridad de la Casa Blanca

noviembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En el programa La Tarde de NTN24, Stephen Donehoo explicó por qué el despliegue en el Caribe de este portaviones "es para cosas mucho más grandes" que atacar lanchas narcotraficantes.

El portaviones USS Gerald R. Ford, considerado una de las máquinas de guerra más avanzadas del mundo, se dirige hacia aguas del Caribe en los próximos días, aumentando la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro.

Este despliegue forma parte de una operación estadounidense que ha movilizado aproximadamente el 20% de su fuerza naval y aérea para combatir el narcotráfico en la región.

o

El coloso de propulsión nuclear transporta normalmente unos 90 aviones y helicópteros, incluyendo 48 cazabombarderos FA-18, además de contar con entre 5.000 y 6.000 personas a bordo.

Stephen Donehoo, exasesor de seguridad de la Casa Blanca, explicó en el programa La Tarde de NTN24 el enorme poder de este buque y el porqué "es para cosas mucho más grandes" que atacar lanchas narcotraficantes.

La llegada del Gerald Ford intensifica las especulaciones sobre posibles acciones de la administración Trump contra el Cartel de los Soles, liderado según Washington por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.

"Para mí es claro que el presidente Trump quiere tener una demostración de fuerza suficientemente grande para que el señor Maduro y su equipo piensen sobre las opciones que ellos tienen", señaló Donehoo.

"Es una máquina de guerra para llevar a cabo una operación y creo que la primera opción es que el señor Maduro y sus amigos vean que ya viene su tiempo y que mejor se van para otro país antes de que haya combate y ellos puedan ser los blancos de sus ataques", agregó.

Además, el portaviones Gerald R. Ford viaja acompañado de una flota de protección que incluye destructores y submarinos, formando lo que el experto describe como "un enjambre de avispas" capaz de ejecutar operaciones de ataque o protección.

o

Entre sus capacidades destaca el avión A-1 de control del espacio aéreo, que permite coordinar misiones desde el aire, por lo que Donehoo advirtió que los primeros objetivos en caso de ataque serían los sistemas de radar y vigilancia venezolanos, así como los misiles S-300.

Igualmente, el experto identificó dos objetivos principales de Estados Unidos en esta operación: "cortar los vínculos que vienen desde la zona con el narcotráfico que fluye hacia los Estados Unidos y hacia Europa por medio de Venezuela y Colombia", y lograr "un regreso a un país democrático donde la voluntad del pueblo venezolano sea la que gobierna".

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Mar Caribe

Nicolás Maduro

Régimen de Maduro

Donald Trump

Cartel de Los Soles

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Todas las opciones del presidente Trump están ahora en la costa de Venezuela": exembajador de EE. UU. en Caracas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El portaviones Gerald Ford es una máquina de guerra; Maduro y sus amigos deberían salir del país": exasesor de seguridad de la Casa Blanca

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Maduro comenzó esta guerra y el presidente Trump la está terminando": María Corina Machado durante su participación en el America Business Forum

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El poderoso portaaviones USS Gerald Ford está oficialmente en el Atlántico y avanza para unirse al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué son claves las primeras elecciones locales y estatales bajo el segundo mandato de Donald Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 7 muertos: "se espera que esa cifra aumente"

Más de Actualidad

Ver más
ALIMENTOS - FOTO CANVA
Aplicaciones

"Cheaf", la app que combate el desperdicio de alimentos en América Latina

Gustavo Petro en avión presidencial - Foto EFE
Petro en Lista Clinton

Presidente Petro tuvo dificultades para reabastecer su avión debido a recientes sanciones de Estados Unidos

Sairam Rivas, activista venezolana / FOTO: EFE
Activistas

Activista venezolana Sairam Rivas recibió el premio Hillary Rodham Clinton 2025 por su lucha por los derechos de los presos políticos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Lula da Silva - Foto: AFP
Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula confirma que se presentará para disputar un cuarto período presidencial en Brasil

Trofeo Copa Mundial de la FIFA - Foto EFE
FIFA

FIFA abrió segunda fase de venta de entradas para el Mundial 2026 pero le puso límite de tiempo

ALIMENTOS - FOTO CANVA
Aplicaciones

"Cheaf", la app que combate el desperdicio de alimentos en América Latina

María Elvira Salazar, congresista estadounidense (EFE)
María Elvira Salazar

Congresista republicana María Elvira Salazar cuestiona a Petro en NTN24: “ha permitido que crezcan 300% las plantaciones de coca, una vergüenza para el país”

Huesos fósiles del Huayracursor jaguensis hallado en Sudamérica - Foto AFP
Dinosaurios

El esqueleto casi completo de uno de los dinosaurios más antiguos del mundo es hallado en una ciudad sudamericana

Gustavo Petro en avión presidencial - Foto EFE
Petro en Lista Clinton

Presidente Petro tuvo dificultades para reabastecer su avión debido a recientes sanciones de Estados Unidos

Sairam Rivas, activista venezolana / FOTO: EFE
Activistas

Activista venezolana Sairam Rivas recibió el premio Hillary Rodham Clinton 2025 por su lucha por los derechos de los presos políticos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda