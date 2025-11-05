"El portaviones Gerald Ford es una máquina de guerra; Maduro y sus amigos deberían salir del país": exasesor de seguridad de la Casa Blanca

El portaviones USS Gerald R. Ford, considerado una de las máquinas de guerra más avanzadas del mundo, se dirige hacia aguas del Caribe en los próximos días, aumentando la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro.

Este despliegue forma parte de una operación estadounidense que ha movilizado aproximadamente el 20% de su fuerza naval y aérea para combatir el narcotráfico en la región.

El coloso de propulsión nuclear transporta normalmente unos 90 aviones y helicópteros, incluyendo 48 cazabombarderos FA-18, además de contar con entre 5.000 y 6.000 personas a bordo.

Stephen Donehoo, exasesor de seguridad de la Casa Blanca, explicó en el programa La Tarde de NTN24 el enorme poder de este buque y el porqué "es para cosas mucho más grandes" que atacar lanchas narcotraficantes.

La llegada del Gerald Ford intensifica las especulaciones sobre posibles acciones de la administración Trump contra el Cartel de los Soles, liderado según Washington por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.

"Para mí es claro que el presidente Trump quiere tener una demostración de fuerza suficientemente grande para que el señor Maduro y su equipo piensen sobre las opciones que ellos tienen", señaló Donehoo.

"Es una máquina de guerra para llevar a cabo una operación y creo que la primera opción es que el señor Maduro y sus amigos vean que ya viene su tiempo y que mejor se van para otro país antes de que haya combate y ellos puedan ser los blancos de sus ataques", agregó.

Además, el portaviones Gerald R. Ford viaja acompañado de una flota de protección que incluye destructores y submarinos, formando lo que el experto describe como "un enjambre de avispas" capaz de ejecutar operaciones de ataque o protección.

Entre sus capacidades destaca el avión A-1 de control del espacio aéreo, que permite coordinar misiones desde el aire, por lo que Donehoo advirtió que los primeros objetivos en caso de ataque serían los sistemas de radar y vigilancia venezolanos, así como los misiles S-300.

Igualmente, el experto identificó dos objetivos principales de Estados Unidos en esta operación: "cortar los vínculos que vienen desde la zona con el narcotráfico que fluye hacia los Estados Unidos y hacia Europa por medio de Venezuela y Colombia", y lograr "un regreso a un país democrático donde la voluntad del pueblo venezolano sea la que gobierna".