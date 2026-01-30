Estados Unidos confirmó la liberación de todos sus ciudadanos detenidos en Venezuela

La embajada de Estados Unidos en Venezuela anunció este viernes que las autoridades interinas liberaron a todos los ciudadanos estadounidenses que se encontraban detenidos en el país.

“Nos complace confirmar la liberación por parte de las autoridades interinas de todos los ciudadanos estadounidenses conocidos detenidos en Venezuela”, informó la representación diplomática en su cuenta de X.

Asimismo, la Embajada pidió a quienes tengan información sobre otros posibles casos de detención de ciudadanos estadunidenses que se comuniquen con la sección de Servicios para Ciudadanos Estadounidenses, a través de los canales de contacto en su sitio web.

El anuncio coincide con la excarcelación del abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Torres, quien permaneció detenido durante ocho meses en la cárcel de Yare ll, en el Estado de Miranda.

La información fue confirmada por el periodista y activista Carlos Julio Rojas, quien aseguró que la esposa de Torres recibió una llamada del propio detenido anunciando su liberación.

La organización Provea también confirmó la excarcelación y recordó que Torres fue víctima de una detención arbitraria y desaparición forzada el 9 de mayo de 2025.

En ese contexto, Provea celebró la liberación de Torres, pero reiteró su exigencia de libertad plena e inmediata para todos los presos políticos en Venezuela, incluidos otros defensores de derechos humanos que continúan privados de libertad.