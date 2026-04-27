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Lunes, 27 de abril de 2026
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Cantante

Esta famosa cantante busca registrar su voz como marca ante el avance de la IA

abril 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Cantante | Foto EFE
Cantante | Foto EFE
La inteligencia artificial redefine los límites legales, impulsando medidas para proteger la voz y la imagen frente al uso indebido de contenidos generados sin consentimiento.

Taylor Swift presentó solicitudes ante la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos (USPTO) para registrar su voz como una marca comercial.

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La iniciativa se da en un contexto marcado por el auge de contenido generado con inteligencia artificial (IA), y sigue los pasos similares a los del actor Matthew McConaughey, quien a comienzos de año, también solicitó protección frente al uso indebido de su voz.

La cantante envió dos muestras de su voz a la USPTO. Cada uno comienza con "Hola, soy Taylor", seguido de un anuncio de su más reciente álbum, "The life of a showgirl", publicado a comienzos de octubre.

En septiembre de 2024, la artista ya había expresado su preocupación tras la difusión, en la página web de la campaña de Donald Trump, de una imagen falsa en la que aparentemente apoyaba su candidatura.

"Esto acrecentó mis miedos sobre la AI, y los peligros de divulgar desinformación", escribió en ese momento Taylor Swift en su cuenta en Instagram.

La preocupación no es aislada. Diversos artistas han alertado sobre el uso de su imagen y voz en contenido generados por IA sin su consentimiento

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En Estados Unidos, varios estados han aprobado leyes para limitar estas prácticas, aunque muchas se centran en usos maliciosos o con fines comerciales. Algunas normas, como la adoptada en Tennessee en 2024, ofrecen una protección más amplia.

Hasta ahora, también se han iniciado acciones legales. Uno de los casos más conocidos es el de Scarlett Johansson, quien en 2023 demandó a la aplicación Lisa AI por crear un avatar similar a ellas con fines publicitarios sin autorización.

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