Lunes, 10 de noviembre de 2025
Régimen de Maduro

Foro Penal alerta que el régimen de Maduro mantiene a más de 800 presos políticos, entre ellos 85 extranjeros

noviembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El Foro Penal detalla que ha asistido a más de 14.000 excarcelaciones, y denunció que se desconoce el paradero de 57 personas bajo custodia del régimen.

En un reciente informe de Foro Penal, la organización no gubernamental, constituida por venezolanos revela un panorama alarmante de personas que permanecen privadas de libertad por motivos políticos.

o

Según el balance “desde el 2014 se han registrado 18.579 detenciones políticas en Venezuela, el Foro Penal ha asistido gratuitamente a más de 14.000 detenidos, hoy excarcelados, y a otras víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos. Además de los presos políticos, más de 10.000 personas siguen sujetas arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad”.

Cifras de personas privadas de su libertad según el Foro Penal

  • 767 son hombres
  • 117 son mujeres
  • 880 son adultos
  • 4 adolescentes entre los 14 y 17 años

Además de las cifras generales, la organización detalla que entro los detenidos hay 767 civiles y 173 militares. De ellos, solo 158 han sido condenados, mientras que 726 permanecen sin sentencia. Asimismo, 11 personas han sido encarceladas recientemente y dos obtuvieron excarcelación.

El informe también registra 85 detenidos de nacionalidad extranjera, aunque aclara que estas cifras no incluyen a todas las personas que han sido arrestadas, liberadas o retenidas por períodos cortos de hasta 48 horas.

Cabe recordar que la mayoría de los arrestos aumentaron tras las elecciones presidenciales de Venezuela en julio de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral, controlado por el régimen, proclamó como ganador a Nicolás Maduro.

Sin embargo, Maduro y el fiscal general de Venezuela Tarek William Saab niegan la existencia de presos políticos y aseguran que todos los detenidos enfrentan causas por delitos comunes, una versión rechazada por la oposición y organizaciones de derechos humanos.

o

Finalmente, el Foro Penal exigió al régimen de Nicolás Maduro que proporcione información inmediata y veraz sobre la identidad y situación jurídica de los detenidos, así como que garantice su derecho a la defensa y a la comunicación con sus familiares, en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución venezolana y los tratados internaciones de derechos humanos suscritos por el país.

