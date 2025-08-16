El destructivo huracán Erin categoría 5 no tocará tierra en Puerto Rico pero sí golpeará esta y otras islas con la fuerza de una tormenta tropical

Hace pocas horas, el huracán Erin pasó a categoría 5 en el noreste del Caribe, donde mantiene en alerta a la región porque podría provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Con vientos máximos sostenidos cerca de 160 mph (255 km/h), los informes del National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) indican que no tocará tierra en Puerto Rico.

Sin embargo, se espera que Erin provoque fuertes lluvias en la isla y también en las Islas de Sotavento del norte y las Islas Vírgenes, donde podría haber inundaciones repentinas, junto con deslizamientos de tierra.

Así mismo, golpeará a las Islas de Sotavento del norte durante la noche del sábado como tormenta tropical, además se espera que también afecte porciones de las Islas Vírgenes durante el domingo.

"Las ráfagas de viento con fuerza de tormenta tropical son posibles en las Islas Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas", menciona NOAA en un comunicado.

Por lo pronto, se espera que el huracán Erin produzca oleaje que afectará también las Bermudas y la costa este de Estados Unidos a principios de la próxima semana, donde podría crear corrientes" potencialmente mortales", indicó el NHC.

El NHC pronostica que el huracán virará con dirección norte la noche del domingo.

Aunque los meteorólogos creen que Erin se mantendrá lejos de la costa estadounidense, advirtieron que este fenómeno natural aún podría causar olas peligrosas y erosión en lugares como Carolina del Norte.

La temporada de huracanes del Atlántico, que va de junio a noviembre, podría ser más intensa de lo normal, según predicciones meteorológicas.