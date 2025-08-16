NTN24
Sábado, 16 de agosto de 2025
Erin se convierte en un poderoso huracán categoría 5 en el noreste del Caribe: Puerto Rico en alerta por efectos de sus lluvias

Por: Redacción NTN24
Los informes de un avión Hurricane Hunter de la Reserva de la Fuerza Aérea de EE.UU. indican que Erin se ha convertido en un huracán de categoría 5 en la escala de viento de huracán Saffir-Simpson.

Los informes de un avión Hurricane Hunter de la Reserva de la Fuerza Aérea de EE.UU. indican que Erin se ha convertido en un huracán de categoría 5 en la escala de viento de huracán Saffir-Simpson con vientos máximos sostenidos cerca de 160 mph (255 km/h).

La presión mínima se ha reducido a casi 917 mb (27,08 pulgadas). El próximo aviso intermedio se emitirá a las 200 PM AST (1800 UTC).

Este sábado, más temprano, el huracán Erin se había fortalecido hasta convertirse en tormenta de categoría 4 a medida que avanzaba hacia el Caribe.

Por ello, los funcionarios meteorológicos advirtieron sobre posibles inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) sostuvo al respecto que “las alertas de tormenta tropical seguían vigentes para St Martin, St Barthelemy y Sint Maarten”.

Asimismo, indicó que “se espera que el centro del huracán se mueva durante el fin de semana justo al norte del norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico”.

NHC precisa, a su vez, que la tormenta podría inundar las islas con hasta seis pulgadas (15 centímetros) de lluvia en áreas aisladas.

“Las olas generadas por Erin afectarán partes del norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, La Española y las Islas Turcas y Caicos durante el fin de semana”, detalla el NHC.

“Esas olas se extenderán a las Bahamas, Bermudas y la costa este de Estados Unidos a principios de la próxima semana, creando "corrientes de resaca potencialmente mortales", acota el reporte.

Se espera que la temporada de huracanes en el Atlántico, que va desde junio hasta finales de noviembre, sea más intensa de lo normal, predicen los meteorólogos estadounidenses.

¿Cómo se forma un huracán?

Un huracán se forma sobre aguas oceánicas cálidas, generalmente en los trópicos, cuando una serie de condiciones se combinan para crear un sistema de baja presión que gira y se intensifica.

El proceso comienza con tormentas eléctricas que se desarrollan sobre el océano. El aire cálido y húmedo de estas tormentas se eleva, creando una zona de baja presión en la superficie.

Este aire ascendente se enfría y se condensa, liberando calor y fortaleciendo aún más la tormenta. La rotación de la Tierra hace que el aire gire en espiral hacia el centro de baja presión, formando un vórtice. En ese sentido, si los vientos alcanzan velocidades de 119 km/h o más, la tormenta se considera un huracán.

