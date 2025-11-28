"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Estados Unidos intensifica su presencia militar en el Caribe con el despliegue del destructor de misiles guiados USS Gravely en la base naval de Ponce, Puerto Rico, como parte de la operación Lanza del Sur, dirigida contra los carteles del narcotráfico en la región.

Esta acción ocurre un día después de que el secretario de Defensa Pete Hegseth visitara el portaaviones Gerald Ford durante el Día de Acción de Gracias.

Durante su visita, Hegseth compartió con la tripulación: "Trabajamos para que puedan ser los combatientes más preparados, más capaces y más letales que nuestra nación necesita. Así que en este Día de Acción de Gracias, en nombre de mi esposa Jennifer, que está aquí conmigo y que conocerá a muchos de ustedes, simplemente les damos las gracias".

El presidente Trump endureció su postura contra el régimen de Nicolás Maduro al anunciar nuevas medidas contra el narcotráfico venezolano.

"En las últimas semanas he estado trabajando para disuadir a los narcotraficantes venezolanos, que son muchos. Se ha detenido alrededor del 85% por mar. Y también empezaremos a detenerlos por tierra. Por tierra es más fácil. Por eso comenzará muy pronto", advirtió el mandatario estadounidense.

The New York Times, por su parte, reveló que Maduro y Trump mantuvieron una conversación telefónica a finales de la semana pasada, en la que participó el secretario de Estado Marco Rubio.

Esta revelación llega menos de cinco días después de que el Departamento de Estado designara al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera. Trump planteó dos escenarios para resolver la situación: "Si podemos salvar vidas, si podemos hacer las cosas de la manera fácil, está bien. Si tenemos que hacerlo de la manera difícil, también está bien".

La Noche de NTN24 habló con Endeson Sequera, politólogo y analista venezolano en el exilio, y Lajos Szászdi León-Borja, analista en temas de seguridad.