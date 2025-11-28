NTN24
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Gobierno de Estados Unidos

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

noviembre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
La Noche de NTN24 habló con Endeson Sequera, politólogo y analista venezolano en el exilio, y Lajos Szászdi León-Borja, analista en temas de seguridad.

Estados Unidos intensifica su presencia militar en el Caribe con el despliegue del destructor de misiles guiados USS Gravely en la base naval de Ponce, Puerto Rico, como parte de la operación Lanza del Sur, dirigida contra los carteles del narcotráfico en la región.

Esta acción ocurre un día después de que el secretario de Defensa Pete Hegseth visitara el portaaviones Gerald Ford durante el Día de Acción de Gracias.

Durante su visita, Hegseth compartió con la tripulación: "Trabajamos para que puedan ser los combatientes más preparados, más capaces y más letales que nuestra nación necesita. Así que en este Día de Acción de Gracias, en nombre de mi esposa Jennifer, que está aquí conmigo y que conocerá a muchos de ustedes, simplemente les damos las gracias".

El presidente Trump endureció su postura contra el régimen de Nicolás Maduro al anunciar nuevas medidas contra el narcotráfico venezolano.

"En las últimas semanas he estado trabajando para disuadir a los narcotraficantes venezolanos, que son muchos. Se ha detenido alrededor del 85% por mar. Y también empezaremos a detenerlos por tierra. Por tierra es más fácil. Por eso comenzará muy pronto", advirtió el mandatario estadounidense.

The New York Times, por su parte, reveló que Maduro y Trump mantuvieron una conversación telefónica a finales de la semana pasada, en la que participó el secretario de Estado Marco Rubio.

Esta revelación llega menos de cinco días después de que el Departamento de Estado designara al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera. Trump planteó dos escenarios para resolver la situación: "Si podemos salvar vidas, si podemos hacer las cosas de la manera fácil, está bien. Si tenemos que hacerlo de la manera difícil, también está bien".

La Noche de NTN24 habló con Endeson Sequera, politólogo y analista venezolano en el exilio, y Lajos Szászdi León-Borja, analista en temas de seguridad.

Temas relacionados:

Gobierno de Estados Unidos

Despliegue militar

Despliegue militar de Estados Unidos

Caribe

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Crudo relato de la madre de un dirigente de Vente Venezuela secuestrado por el régimen de Maduro: "Me dice, 'mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado'"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Este régimen por fin tiene miedo y está atemorizado": analista en seguridad tras anuncio de Trump de operaciones terrestres "muy pronto" contra el narcotráfico

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tiene afán de protagonismo": analista político tras acusaciones de Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, sobre el presidente Rodrigo Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, abordó el portaviones Gerald R. Ford - Fotos: EFE
Portaviones

Secretario de Guerra de EE. UU. desde el portaviones Gerald R. Ford se dirigió a todo su contingente militar: "Son los combatientes más capaces y letales"

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gobierno de Colombia

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Campaña presidencial de Gustavo Petro - Foto: EFE
Consejo Nacional Electoral

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Nicolás Maduro/ Pete Hegseth - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Capitán de navío retirado asegura que Maduro "es un blanco válido" para el Departamento de Guerra de EE. UU.

Foto de referencia (AFP)
Régimen venezolano

"Cuando entendemos las capacidades de las organizaciones del crimen organizado, comprendemos por qué EE. UU. necesita bases en República Dominicana": Hugo Acha

Más de Actualidad

Ver más
Feminicidio (Imagen de referencia - EFE)
Feminicidio

Agosto va siendo el mes con más feminicidios en Venezuela: ONGs piden crear un plan de emergencia

Marco Rubio/ Ataque a presunta narcolancha en el Caribe - Fotos AFP
Marco Rubio

Marco Rubio informará al Congreso estadounidense sobre ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe, dice la Casa Blanca

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello (EFE)
Despliegue militar de Estados Unidos

"Lo que queremos los demócratas del mundo es que se vaya Maduro y que caiga la dictadura": Washington Abdala, exembajador de Uruguay ante la OEA

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Feminicidio (Imagen de referencia - EFE)
Feminicidio

Agosto va siendo el mes con más feminicidios en Venezuela: ONGs piden crear un plan de emergencia

Marco Rubio/ Ataque a presunta narcolancha en el Caribe - Fotos AFP
Marco Rubio

Marco Rubio informará al Congreso estadounidense sobre ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe, dice la Casa Blanca

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello (EFE)
Despliegue militar de Estados Unidos

"Lo que queremos los demócratas del mundo es que se vaya Maduro y que caiga la dictadura": Washington Abdala, exembajador de Uruguay ante la OEA

Claudia Sheinbaum

"El Perú se respeta": Congreso peruano declaró persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum

Estados Unidos confirma ataque a una segunda narcolancha en el Pacífico Oriental - Foto: EFE
Narcolancha

Comando Sur divulga video con el que confirma ataque número 20 a narcolanchas en el Mar Caribe

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Israel

Israel acusa al régimen de Venezuela de ser el "vínculo" de Hezbolá, Hamás y los hutíes en Sudamérica

Foto: World Cocktail Championship Portugal 2024
Mundial

Colombia es elegida por primera vez sede del Mundial de Cocteles: estas son las fechas y la ciudad que lo albergará

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre