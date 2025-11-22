NTN24
Transición democrática

Organización de derechos humanos detalla lo que debe pasar en los primeros 100 días tras un cambio político que posibilite una transición democrática en Venezuela

noviembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La organización Laboratorio de Paz presentó un informe que sistematiza más de 100 recomendaciones en base a la Misión Internacional Independiente de determinación de los Hechos de la ONU entre 2020 y 2025 en Venezuela.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, reafirmó su postura de quedarse en Venezuela en una entrevista que brindó para el Washington Post. La líder política dijo estar convencida de acompañar al pueblo venezolano a pesar del riesgo que pueda representar para su vida y a pesar de que otros líderes tuvieran que huir del país por la persecución del régimen.

La organización de Derechos Humanos Laboratorio de Paz presentó un informe que sistematiza 142 recomendaciones oficiales formuladas por la Misión Internacional Independiente de determinación de los Hechos de la ONU entre 2020 y 2025 con el objetivo de crear un plan secuencial de reformas para una futura transición democrática en el que sean incorporadas la verdad, la justicia y las garantías de no repetición en Venezuela.

Rafael Uzcátegui, director del Centro de Investigación Laboratorio de Paz que realizó el informe, explicó en La Tarde de NTN24 las distintas reformas para la transición democrática.

Le hemos puesto un calendario a estas recomendaciones en tres fases. La primera, para los 100 días iniciales de la transición, luego para el primer año y posteriormente para un periodo de dos a seis años”, explicó.

En ese sentido, señaló que “lo primero que tendría que pasar son acciones para frenar el daño y una serie de reformas estructurales”.

“Lo primero que hay que hacer es liberar a las personas detenidas de manera arbitraria y darles garantías para que no sufran represalias”, señaló.

Tenemos que abrir el país para el monitoreo internacional en materia de derechos humanos para que nos acompañen en estos desafíos”, agregó.

A su vez, detalló que es necesario “tomar medidas inmediatas para frenar la violencia institucional suspendiendo a los agentes señalados a nivel internacional y prohibir temporalmente las operaciones de organismos como el SEBIN o la División General de Contrainteligencia Militar”.

Uzcátegui hizo hincapié en que todo esto está pensado en un escenario de cambio político en Venezuela.

Temas relacionados:

Transición democrática

Democracia

Derechos Humanos

Régimen de Maduro

María Corina Machado



