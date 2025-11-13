NTN24
Jueves, 13 de noviembre de 2025
James Rodríguez

Esta es la millonaria cifra que pagarían en la MLS por James Rodríguez tras su salida del León

noviembre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
La llegada del jugador al fútbol mexicano sacudió el mercado de fichajes del país; pese a las altas expectativas, no logró brillar en su paso por la liga.

Cuando James Rodríguez estaba en su mejor momento, su precio alcanzó los 80 millones de euros, pero su valor se desplomó y ahora no supera los 5 millones.

La llegada del jugador al fútbol mexicano sacudió el mercado de fichajes del país; pese a las altas expectativas, no logró brillar en su paso por la liga. Lo anterior concluyó con la terminación del contrato del colombiano.

Sin embargo, su salida del club mexicano León no ha pasado desapercibida en el mundo del fútbol y varios clubes están empezando a mostrar interés en el fichaje del cafetero.

Se trata del Orlando City de la MLS, según lo que reportan cuentas periodistas especializados.

“James Rodríguez con opciones muy reales de llegar al Orlando City. El talentoso volante colombiano estaría muy cerca de continuar su carrera en la MLS, específicamente con Orlando City”, expresó la cuenta Alejo Deportes en un posteo en X.

o

La cuenta remató su publicación con una contundente frase: “Podría convertirse en uno de los grandes bombazos del mercado”.

Hasta ahora, se sabe que el precio de James Rodríguez ronda los 2,5 millones de euros, y esa sería la cantidad que tendría que pagar el equipo de Florida para incorporarlo la próxima temporada.

Rodríguez cerró su paso por el club León luego de que su contrato expirara y las partes decidieran, en acuerdo, no renovar el vínculo. El fin de la relación se dio en medio de unos resultados del equipo que no fueron los mejores pese a varias buenas presentaciones del colombiano.

El colombiano buscará un nuevo desafío clave en sus aspiraciones de llegar pleno de forma al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, pactado para 2026.

El volante colombiano se encuentra en una fase madura de una carrera que le ha permitido jugar en los mejores equipos del mundo, incluidos el Real Madrid, el Bayern de Múnich, el Porto de Portugal y el Mónaco.

El cafetero, en sus años como futbolista, ha ganado importantes títulos importantes. Obtuvo la Champions League en 2016 y 2017 con el Real Madrid, equipo con el que también conquistó el Mundial de Clubes en 2014 y 2016. Además, con el Porto se llevó la Europa League en 2011.

Temas relacionados:

James Rodríguez

Fútbol colombiano

Club León

Mercado

Fichaje

MLS

