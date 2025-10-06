¿El diálogo entre Israel y Hamás será el principio del fin de la guerra?

Las delegaciones de Israel y de Hamás empezaron a negociar este lunes en Sharm el Sheij, en la costa egipcia, en busca de un acuerdo que permita la liberación de rehenes retenidos en la Franja de Gaza y un alto al fuego en ese territorio palestino.

En Club de Prensa de NTN24, los periodistas Rafael Bernal e Iacopo Luzi hablaron al respecto de estos diálogos y coincidieron en que el cese al fuego en Gaza y un acuerdo de paz entre Israel y Hamás es “la esperanza de todos”.

“Esa es la esperanza de todos, el presidente Trump ha dicho que esta semana veremos resultados en esta semana, él también quiere que esto sea rápido y se logre la liberación de rehenes y un alto al fuego para parar la matanza de los palestinos”, aseveró Luzi.

“Sabemos que más allá de las fobias políticas, hasta la gente que se opone a las políticas de Trump aceptaría su plan de paz por el tema de los civiles en Gaza con la esperanza de que sea el principio del fin”, aseveró Bernal.