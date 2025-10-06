NTN24
Lunes, 06 de octubre de 2025
Israel

"171 provocadores de la flotilla Hamás-Sumud, entre ellos Greta Thunberg, fueron deportados": Israel confirmó la expulsión de integrantes del grupo de activistas

octubre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto: Gobierno de Israel
Foto: Gobierno de Israel
La flotilla fue interceptada por la Marina de Israel el miércoles 1 de octubre tras anuncios que no entraran en aguas que están bajo su bloqueo naval a Gaza.

Este lunes, el Gobierno de Israel confirmó que deportó el lunes a 171 activistas más que fueron detenidos mientras participaban en la flotilla de ayuda con destino a Gaza que llevaba por nombre Global Sumud, incluida la activista sueca Greta Thunberg.

La flotilla Global Sumud, que significa "resiliencia" en árabe, partió de Barcelona, España, a inicios de septiembre con unos 45 navíos y centenares de activistas propalestinos de más de 45 países.

o

Pese al apoyo de algunos países, la flotilla fue interceptada por la Marina de Israel el miércoles 1 de octubre tras anuncios que no entraran en aguas que están bajo su bloqueo naval a Gaza.

Desde que zarpó, Israel denunció que la flotilla es "una provocación" y señaló que estaba haciendo propaganda a Hamás, además, divulgaron documentos del grupo terrorista incautados en Gaza que demostrarían el involucramiento directo con la flotilla.

En la flotilla viajaban varias personas de decenas de países, incluidas naciones latinoamericanas como Colombia y México. Asimismo, entre los manifestantes se encontraba la sueca Greta Thunberg, conocida mundialmente por su activismo medioambiental.

"Otros 171 provocadores de la flotilla Hamás-Sumud, entre ellos Greta Thunberg, fueron deportados hoy desde Israel a Grecia y Eslovaquia. Los deportados son ciudadanos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos", señaló Israel.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, además, agregó que "todos los derechos legales de los participantes en esta maniobra de relaciones públicas fueron y seguirán siendo plenamente respetados", haciendo referencia a las declaraciones de los activistas en las que señalaban que habían sido torturados tras haber sido detenidos.

o

"Las mentiras que están difundiendo son parte de su campaña de noticias falsas planificada previamente. El único incidente violento se produjo cuando un provocador de Hamas-Sumud mordió a una integrante del personal médico de la prisión de Ketsiyot", agrega el comunicado.

