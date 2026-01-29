NTN24
Jueves, 29 de enero de 2026
Accidente aéreo

"Ellos trataron con neblina": testigo del trágico accidente de la avioneta de Satena en el que fallecieron 15 personas en Colombia

enero 29, 2026
Por: Redacción NTN24
La aeronave perdió comunicación con la torre de control cuando cubría la ruta entre Cúcuta y Norte de Santander.

Libardo Ascanio, un campesino que llegó al lugar donde cayó la avioneta de Satena este miércoles 28 de enero, se refirió en entrevista con La FM sobre las posibles causas que habrían ocasionado el accidente.

La aeronave, que transportaba a 15 personas, entre tripulantes y pasajeros, perdió comunicación con la torre de control cuando cubría la ruta entre Cúcuta y Norte de Santander.

De acuerdo con Ascanio, las condiciones climáticas en la zona eran complicadas y la neblina reducía la visibilidad del terreno montañoso.

“Ellos trataron con la niebla y pasaron un filo, y yo creo que vinieron abajo”, mencionó el hombre.

El testigo también informó que en el lugar no había señales de violencia, lo que podría indicar que se trató de una falla técnica.

“Eso fue un accidente ahí, porque usted viene desde abajo, desde un filito, y yo creo que, con una falla, si no sube, sin nada”, agregó.

Asimismo, manifestó que, tras llegar al lugar de los hechos, no encontró sobrevivientes y que los cuerpos de las víctimas permanecían entre los restos de la aeronave. Aseguró, a su vez, que las familias de los fallecidos ya se encuentran en camino al lugar del siniestro.

Según las primeras informaciones, la aeronave se habría estrellado en el sector conocido como Curasica, en el municipio de La Playa, en el mismo departamento.

De acuerdo a la información oficial, en la aeronave viajaban dos tripulantes y 13 pasajeros, entre ellos, el representante a la Cámara Diógenes Quintero, del partido de la U, y el candidato al Congreso por una de las curules de paz, Carlos Salcedo, además de sus ayudantes.

"Nuestra Dirección Colegiada, las bancadas de Senado y Cámara de Representantes, así como toda nuestra militancia, expresa su profunda consternación ante esta dolorosa pérdida, que no solo enluta a nuestro partido, sino también al país", lamentó la agrupación política en un comunicado.

Entre los fallecidos se encuentran el capitán Daniel Vanegas y copiloto José de la Vega y los pasajeros: Natalia Acosta, María torcoroma, Maira Avendaño, Carmen Díaz, Anirley Osorio Juan David Pacheco, Karen Liliana Párales, Rolando Peñalosa, Diógenes Quintero, Ana Quintero, Jineth Rincón, Carlos Salcedo y Mayra Alejandra Sánchez.

