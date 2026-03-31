NTN24
Martes, 31 de marzo de 2026
Martes, 31 de marzo de 2026
Donald Trump

Trump comparte impresionantes imágenes de ataque militar masivo durante la noche en Irán

marzo 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Las impresionantes imágenes corresponden a un ataque de Estados Unidos contra un depósito de municiones iraní a última hora de la noche del lunes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió mediante su cuenta en la red social Truth Social unas impresionantes imágenes de ataques que tuvieron lugar de noche contra el régimen en territorio iraní.

Las impresionantes imágenes corresponden a un ataque de Estados Unidos contra un depósito de municiones iraní a última hora de la noche del lunes.

o

En las imágenes se observan fuertes explosiones que provocaron incendios lo que, además, pintó el cielo con una espesa nube de humo gris.

El mandatario norteamericano, además, en otra publicación reciente en Truth Social mostró abiertamente su inconformidad por el papel de varios países europeos en medio de los ataques de Israel y Estados Unidos al régimen iraní.

Trump, en el quizás más fuerte de sus pronunciamientos contra Europa desde el inicio de su mandato, de forma irónica les dijo a estas naciones que se “armen de valor” y vayan a tomar su propio petróleo.

“A todos esos países que no pueden conseguir combustible para aviones por culpa del estrecho de Ormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, les tengo una sugerencia: Primero, compren de Estados Unidos, tenemos de sobra; y segundo, ármense de valor, vayan al Estrecho y ¡tómenlo! Tendrán que aprender a defenderse, Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarlos, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros. Irán ha sido, esencialmente, diezmado. Lo más difícil ya pasó, ¡Vayan a buscar su propio petróleo!”, expresó el presidente.

o

Cabe recordar que desde que iniciaron los ataques, el pasado 28 de febrero, de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán, Washington no ha recibido el apoyo que esperaba principalmente de los países de la OTAN.

Esto ha provocado que el mismo Trump critique duramente la permanencia de Estados Unidos en la alianza militar.

Temas relacionados:

Donald Trump

Estados Unidos ataca a Irán

Estados Unidos e Irán

Irán

Irán - EEUU

Israel - Irán

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los demonios tienen una manera muy interesante de mimetizarse": Delcy Rodríguez cambió el rojo chavista y la figura de Chávez por pendones azules con su rostro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Puede haber persecución transnacional a activistas”: Zair Mundaray advierte por supuesta presencia de enviado del régimen y audiencia de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El régimen de Cuba está a punto de colapsar": Ramón Saúl Sánchez, exiliado cubano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Queríamos evitar una guerra civil": Marco Rubio reveló por primera vez los motivos detrás del plan de tres fases implementado por la administración Trump en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo encontrar estabilidad interior en medio de un mundo tan caótico? Expertas en psicología responden

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Unión Europea aplaza norma clave contra la deforestación: impacto directo en exportaciones colombianas

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (Canva)
Ataque al régimen de Irán

¿Cómo sería una eventual operación terrestre del Ejército de EE. UU. en Irán? Experto explica

Retrato de Nicolás Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
Nicolás Maduro

“Puede haber persecución transnacional a activistas”: Zair Mundaray advierte por supuesta presencia de enviado del régimen y audiencia de Maduro

Embajada de EE. UU. en Caracas, Venezuela / Walter Molina Galdi, politólogo venezolano - Fotos: EFE / NTN24
Embajada de Estados Unidos

"Esta no es una simple embajada, es Washington a pocos metros de Miraflores": politólogo Walter Molina Galdi sobre la reapertura de la sede diplomática de EE. UU. en Caracas

Misión Artemis II | Foto: EFE
Artemis

"La NASA prácticamente quiebra si llega a fallar esto": astrónomo explica todo sobre el lanzamiento de Artemis II

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (EFE)
Marco Rubio

"Queríamos evitar una guerra civil": Marco Rubio reveló por primera vez los motivos detrás del plan de tres fases implementado por la administración Trump en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Alireza Tangsiri - AFP
Ataque al régimen de Irán

Jefe del Comando Central lanzó dura advertencia tras la muerte del comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica

Misil | Foto AFP
Misiles balísticos

Este país compró misiles hipersónicos chinos y por primera vez marca un precedente en su región

Fotos X: @idfonline
Bombardeo

Ejército de Israel difunde impresionante video a color del bombardeo que derribó el edificio entero de un cuartel vinculado a Hezbolá

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El desafío petrolero de Venezuela, según Machado

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields China

Venganza de tiranía China contra Panamá es un mensaje de alerta para Brasil, Colombia y México

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Selección de Irán en las eliminatorias asiáticas - Foto: EFE
Mundial 2026

Presidente de Federación de Irán se pronuncia sobre la participación de su país en Mundial 2026: "¿Quién en su sano juicio enviaría a su selección nacional a un lugar así?"

Logo Juegos Olímpicos - Foto: EFE
Juegos Olímpicos

Comité Olímpico excluye a deportistas transgénero de las pruebas femeninas de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Misión Artemis de la Nasa (AFP)
Nasa

Ellos son los 4 astronautas que sobrevolarán la Luna tras más de cinco décadas

Alireza Tangsiri - AFP
Ataque al régimen de Irán

Jefe del Comando Central lanzó dura advertencia tras la muerte del comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica

Misil | Foto AFP
Misiles balísticos

Este país compró misiles hipersónicos chinos y por primera vez marca un precedente en su región

Fotos X: @idfonline
Bombardeo

Ejército de Israel difunde impresionante video a color del bombardeo que derribó el edificio entero de un cuartel vinculado a Hezbolá

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

¿Qué impacto tiene en Estados Unidos que Donald Trump diga que no le interesa hablar español?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre