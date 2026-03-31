Trump comparte impresionantes imágenes de ataque militar masivo durante la noche en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió mediante su cuenta en la red social Truth Social unas impresionantes imágenes de ataques que tuvieron lugar de noche contra el régimen en territorio iraní.

Las impresionantes imágenes corresponden a un ataque de Estados Unidos contra un depósito de municiones iraní a última hora de la noche del lunes.

En las imágenes se observan fuertes explosiones que provocaron incendios lo que, además, pintó el cielo con una espesa nube de humo gris.

El mandatario norteamericano, además, en otra publicación reciente en Truth Social mostró abiertamente su inconformidad por el papel de varios países europeos en medio de los ataques de Israel y Estados Unidos al régimen iraní.

Trump, en el quizás más fuerte de sus pronunciamientos contra Europa desde el inicio de su mandato, de forma irónica les dijo a estas naciones que se “armen de valor” y vayan a tomar su propio petróleo.

“A todos esos países que no pueden conseguir combustible para aviones por culpa del estrecho de Ormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, les tengo una sugerencia: Primero, compren de Estados Unidos, tenemos de sobra; y segundo, ármense de valor, vayan al Estrecho y ¡tómenlo! Tendrán que aprender a defenderse, Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarlos, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros. Irán ha sido, esencialmente, diezmado. Lo más difícil ya pasó, ¡Vayan a buscar su propio petróleo!”, expresó el presidente.

Cabe recordar que desde que iniciaron los ataques, el pasado 28 de febrero, de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán, Washington no ha recibido el apoyo que esperaba principalmente de los países de la OTAN.

Esto ha provocado que el mismo Trump critique duramente la permanencia de Estados Unidos en la alianza militar.