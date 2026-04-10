Cuenta regresiva final: Artemis II regresa a la Tierra tras su histórico viaje a la Luna y afronta una reentrada crítica sobre el Pacífico

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II, que regresan del primer viaje tripulado a la Luna en más de medio siglo, se lanzaron el viernes de vuelta hacia la Tierra a bordo de su nave espacial Orión rumbo a un amerizaje en el océano Pacífico, frente a la costa del sur de California.

Se espera que el final de la célebre misión de 10 días de la NASA comience con la separación de la cápsula de la tripulación de Orión de su módulo de servicio, seguida de una reentrada ardiente a través de la atmósfera terrestre y un silencio de radio de seis minutos, antes de que la cápsula caiga en paracaídas al mar.

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Si todo va bien, los astronautas de Estados Unidos Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta canadiense Jeremy Hansen, acabarán flotando a salvo en el océano a bordo de su cápsula Orión, bautizada como Integrity, poco después de las 8:00 p.m. locales frente a la costa de San Diego.

El cuarteto despegó de Cabo Cañaveral, Florida, el 1 de abril, y fue lanzado a una órbita terrestre inicial por el gigantesco cohete Space Launch System de la NASA antes de navegar por la cara oculta de la Luna, en lo que marcó el viaje más lejano en el espacio al que ningún ser humano jamás llego.

Al hacerlo, se convirtieron en los primeros astronautas en volar cerca de la Luna desde el programa Apolo de los años 60 y 70. Glover, Koch y Hansen también hicieron historia como el primer astronauta negro, la primera mujer y el primer ciudadano no estadounidense, respectivamente, en participar en una misión lunar.

El viaje, que siguió al vuelo de prueba no tripulado Artemis I alrededor de la Luna realizado por la nave espacial Orión en 2022, supuso un ensayo general crucial para el intento previsto esta década de llevar astronautas a la superficie lunar por primera vez desde el Apolo 17 a finales de 1972.

El objetivo final del programa Artemis es establecer una presencia a largo plazo en la Luna como paso previo a la eventual exploración humana de Marte.

"Bola de fuego"

"Atravesar la atmósfera como una bola de fuego" será una gran experiencia, señalaba el astronauta Victor Glover a principios de esta semana, quien confesó que desde su selección para la tripulación en 2023 se siente inquieto para ese momento.

Si bien, se trata de una fase que siempre es delicada para los astronautas que regresan de la Estación Espacial Internacional, en esta ocasión las inquietudes se ven reforzadas por el hecho de que se trata del primer vuelo tripulado de Orión y de que se detectó un problema durante una prueba sin tripulantes en 2022.

De regreso a la Tierra, el escudo térmico que protege la nave se había alterado "de una manera inesperada", según un informe técnico.

A pesar de esta anomalía, la NASA decidió continuar con el mismo escudo, revisando la trayectoria para escoger un ángulo de entrada en la atmósfera más directo y así limitar el rebote que había contribuido a deteriorar el escudo térmico.

Todos contendrán la respiración durante los 13 minutos —seis de estos sin posibilidad de comunicación con la tripulación— que separan la entrada en la atmósfera de la nave, que alcanzará los 38.000 km/h, y su amerizaje en el Pacífico, después de haber sido frenada por una serie de robustos paracaídas.

Las familias de los astronautas, cabe resaltar, estarán presentes para la ocasión en el centro espacial de la NASA en Houston, que coordina la misión.

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Al ser ante todo una misión de prueba, Artemis II debe permitir a la NASA asegurarse de que sus sistemas están listos para posibilitar el regreso de Estados Unidos a la superficie lunar, con el fin de establecer allí una base y preparar futuras misiones hacia Marte.

La NASA estima un alunizaje en 2028, es decir, antes del final del mandato de Donald Trump y de la fecha fijada por sus rivales chinos para caminar sobre la Luna en 2030.