Lunes, 08 de septiembre de 2025
Ejército de Colombia

El Ejército anunció que fueron liberados los 45 militares colombianos que permanecían "secuestrados" en zona con influencia de disidencias de las extintas FARC

septiembre 8, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Militares colombianos - Foto EFE de referencia
El Ejército Nacional de Colombia anunció la liberación de los soldados, quienes recibirán "la atención médica necesaria para evaluar su estado de salud y posteriormente rencontrarse con sus familias".

El Ejército Nacional de Colombia anunció en la tarde de este lunes que fueron liberados los 45 militares que permanecían secuestrados desde el domingo en una zona con influencia de disidentes de las extintas FARC en el suroeste del país.

Cientos de pobladores retuvieron a 72 soldados tras una operación militar en el Cañón del Micay, en el departamento del Cauca, un enclave para la producción de cocaína y donde operan disidentes que se apartaron del histórico acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC.

El Ejército logró la "extracción" de 27 de ellos el domingo y este lunes se anunció la liberación de los 45 restantes, quienes permanecen en Popayán.

"Los 45 soldados que permanecían secuestrados en zona rural del municipio de El Tambo, Cauca, fueron liberados y se encuentran en el Cantón Militar de la ciudad de Popayán", publicó el Ejército colombiano en la red social X.

Las fuerzas militares informaron también que los soldados "recibirán la atención médica necesaria para evaluar su estado de salud y posteriormente rencontrarse con sus familias".

La comunicación oficial se subió junto con un video en el que se ve a los soldados descender de un helicóptero del Ejército con su respectivo equipo militar.

Las detenciones de militares y policías se han vuelto frecuentes en Colombia en zonas controladas por grupos armados y con poca presencia estatal.

Las autoridades denuncian que en estas retenciones participan pobladores, en su mayoría campesinos, quienes actúan manipulados u obligados por las organizaciones ilegales.

"El campesinado del Micay sabe que es hora de empezar la sustitución de cultivos de manera pacífica. Es la oportunidad. Dejen los soldados libres, pueden ser sus hijos. Los hijos de Colombia deben abrazarse y sobrevivir a sus padres. La comisión de dialogo está lista y es palabra del presidente", escribió el mandatario colombiano Gustavo Petro en X durante la noche del domingo.

Petro, cabe recordar, emprendió en 2024 una ofensiva para recuperar el control de esa zona, pero desde aquel momento se ha encontrado con una fuerte resistencia de grupos armados ilegales.

El Ejército, de su lado, pidió a los habitantes de la zona "aportar información que conlleve a la identificación" de los responsables.

En ese mismo sector, en junio, fueron retenidos otros 57 soldados, pero a los pocos días una intervención militar logró su liberación.

A finales de agosto, otros 33 soldados fueron liberados tras pasar tres días retenidos en el departamento del Guaviare. Delegaciones del gobierno, la Defensoría del Pueblo y la ONU mediaron para la liberación de los efectivos.

