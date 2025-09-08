Alcaldes de Colombia visitan capital de Estados Unidos en medio de una eventual descertificación y las críticas de Petro

Los alcaldes de dos de las principales ciudades de Colombia, Medellín y Cali viajaron a Washington D.C. para sostener reuniones con congresistas republicanos, demócratas y altos funcionarios del gobierno Trump en medio de la amenaza de una posible descertificación a Colombia en la lucha contra el narcotráfico.

El presidente Gustavo Petro ha advertido que los mandatarios podrían estar violando la Constitución al representar al país sin autorización del gobierno nacional. Sin embargo, los alcaldes defienden su posición, argumentando que representan los intereses de sus ciudadanos y no incurren en ningún delito.

Durante su estancia en Washington, los alcaldes han mantenido reuniones de alto nivel con congresistas y senadores de ambos partidos, incluyendo a Gregory Meeks, Bernie Moreno y María Elvira Salazar. También está previsto un encuentro con el subsecretario de Estado, Christopher Landau.

VEA TAMBIÉN Colombia asegura que si Estados Unidos le retira la certificación en la lucha contra las drogas "ganan" los narcotraficantes o

Ante la situación, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su preocupación por el impacto negativo que una posible descertificación podría tener en sus ciudades.

"Una posible descertificación tendría impactos muy negativos para temas como el apoyo a la seguridad nacional, el apoyo a nuestra fuerza pública, sanciones en términos comerciales", declaró Gutiérrez.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, enfatizó la importancia de mantener la relación bilateral con Estados Unidos, independientemente de la decisión sobre la certificación.

"La relación bilateral de Cali con Estados Unidos es clave en materia de intercambios económicos, en materia de seguridad y en materia de inversión social", afirmó Éder.

Ambos mandatarios también abordaron el tema de la seguridad en sus ciudades, mencionando recientes ataques terroristas y el aumento de la violencia en Colombia.

Gutiérrez reveló que el helicóptero derribado en Antioquia pertenecía a Estados Unidos y solicitará la extradición de los responsables.

La visita de los alcaldes ha generado críticas por parte del presidente Petro, quien cuestiona la legalidad de su representación diplomática. Sin embargo, los mandatarios insisten en que su objetivo es estrechar lazos entre Colombia y Estados Unidos, y proteger los intereses de sus ciudades ante una posible descertificación.