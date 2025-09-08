NTN24
Lunes, 08 de septiembre de 2025
Lunes, 08 de septiembre de 2025
Colombia

Alcaldes de Colombia visitan capital de Estados Unidos en medio de una eventual descertificación y las críticas de Petro

septiembre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Los alcaldes de Cali y Medellín han mantenido reuniones de alto nivel con congresistas y senadores de ambos partidos, incluyendo a Gregory Meeks, Bernie Moreno y María Elvira Salazar.

Los alcaldes de dos de las principales ciudades de Colombia, Medellín y Cali viajaron a Washington D.C. para sostener reuniones con congresistas republicanos, demócratas y altos funcionarios del gobierno Trump en medio de la amenaza de una posible descertificación a Colombia en la lucha contra el narcotráfico.

El presidente Gustavo Petro ha advertido que los mandatarios podrían estar violando la Constitución al representar al país sin autorización del gobierno nacional. Sin embargo, los alcaldes defienden su posición, argumentando que representan los intereses de sus ciudadanos y no incurren en ningún delito.

Durante su estancia en Washington, los alcaldes han mantenido reuniones de alto nivel con congresistas y senadores de ambos partidos, incluyendo a Gregory Meeks, Bernie Moreno y María Elvira Salazar. También está previsto un encuentro con el subsecretario de Estado, Christopher Landau.

o

Ante la situación, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su preocupación por el impacto negativo que una posible descertificación podría tener en sus ciudades.

"Una posible descertificación tendría impactos muy negativos para temas como el apoyo a la seguridad nacional, el apoyo a nuestra fuerza pública, sanciones en términos comerciales", declaró Gutiérrez.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, enfatizó la importancia de mantener la relación bilateral con Estados Unidos, independientemente de la decisión sobre la certificación.

"La relación bilateral de Cali con Estados Unidos es clave en materia de intercambios económicos, en materia de seguridad y en materia de inversión social", afirmó Éder.

Ambos mandatarios también abordaron el tema de la seguridad en sus ciudades, mencionando recientes ataques terroristas y el aumento de la violencia en Colombia.

Gutiérrez reveló que el helicóptero derribado en Antioquia pertenecía a Estados Unidos y solicitará la extradición de los responsables.

La visita de los alcaldes ha generado críticas por parte del presidente Petro, quien cuestiona la legalidad de su representación diplomática. Sin embargo, los mandatarios insisten en que su objetivo es estrechar lazos entre Colombia y Estados Unidos, y proteger los intereses de sus ciudades ante una posible descertificación.

Temas relacionados:

Colombia

Washington

Gustavo Petro

Alcalde

Cali

Medellín

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es un acto de torpeza inenarrable y que le va a pasar factura al régimen": consultor de seguridad y exasesor de la Casa Blanca analizan sobrevuelo de aviones venezolanos a buque estadounidense

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Una cosa es la guerra contra los carteles y otra contra un presidente": analista sobre posible ataque de EE.UU. en territorio venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Alcaldes de Colombia visitan capital de Estados Unidos en medio de una eventual descertificación y las críticas de Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Esta visita de Marco Rubio demuestra el interés de Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico": analistas sobre los acuerdos entre ambos países para combatir a las bandas criminales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Rescatan a 27 de los 72 militares colombianos secuestrados en zona controlada por guerrilleros, informó el Ejército

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Argentinos sin visa a Estados Unidos? Siguen las conversaciones entre los gobiernos para el Visa Waiver Program

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (AFP)
España

Gobierno español anuncia medidas "para detener el genocidio en Gaza" e Israel responde acusando a Pedro Sánchez de "antisemita"

Agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) - Foto de referencia: EFE
Donald Trump

Estados Unidos estaría evaluando designar a la DGCIM de Venezuela como organización terrorista

Manifestaciones a favor de Jair Bolsonaro en Brasil / FOTO: EFE
Jair Bolsonaro

Miles de seguidores de Jair Bolsonaro salieron a las calles de Brasil para manifestarle su apoyo y exigir su amnistía

Donald Trump | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Una cosa es la guerra contra los carteles y otra contra un presidente": analista sobre posible ataque de EE.UU. en territorio venezolano

Vacunación contra el sarampión en India - Foto: EFE
Vacunas

Alerta en Estados Unidos por medida propuesta en Florida que busca quitar la obligatoriedad de las vacunas

Más de Política

Ver más
Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Una cuerdita rosada en la mano y la lealtad de los más allegados: La protección de Maduro en días complicados

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. (EFE)
Petro

Petro afirmó que pensó en impedir la entrada del subsecretario de EE. UU. y tras minuto de silencio por Miguel Uribe dijo que Colombia "lleva decenas de años matándose por venganza"

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania / Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea / Donald Trump, presidente de EE.UU. - Fotos: EFE
Zelenski

Zelenski estará acompañado por Von der Leyen y otros líderes europeos en su reunión con Trump este lunes

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Trofeo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA - AFP
Deportes

Nueva selección se clasificó a la Copa Mundial de 2026: ya son 17 los países asegurados

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Fuentes dicen a la cadena CNN que el presidente Donald Trump estaría considerando atacar objetivos narcoterroristas dentro de Venezuela

Atentados terroristas en Colombia este jueves 21 de agosto - Foto EFE/Redes sociales
Violencia en Colombia

Jornada de terror en Colombia: derribo de helicóptero en Antioquia y explosión en Cali dejan varios muertos y heridos

Fallido alistamiento de la Milicia Bolivariana” del régimen de Nicolás Maduro no tuvo la acogida que esperaba - Foto: AFP
Regimen chavista

“La Milicia Bolivariana no tiene capacidad ni para defenderse a ellos mismos de los grupos delincuenciales que hay dentro del país”: José Antonio Colina, militar retirado de la Fuerza Armada Venezolana

Tom Hanks y Jim Lovell- AFP
Tom Hanks

La emotiva despedida de Tom Hanks, quien interpretó a Jim Lovell en la película 'Apolo 13', luego del fallecimiento del reconocido astronauta de la NASA

Luto en Cali tras atentado del jueves (EFE)
Atentado en Colombia

"Son producto de la debilidad y la falta de liderazgo del actual gobierno”: Andrés Villamizar sobre hechos de violencia en Cali y Antioquia

Marco Rubio se reúne con Daniel Noboa en Ecuador - AFP
Ecuador

Excomandante de la Marina de Ecuador señala que visita de Rubio es clave para hacer “coordinaciones necesarias” con el fin de enfrentar al narcotráfico

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal