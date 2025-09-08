NTN24
Lunes, 08 de septiembre de 2025
Ejército de Colombia

Rescatan a 27 de los 72 militares colombianos secuestrados en zona controlada por guerrilleros, informó el Ejército

septiembre 8, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Militares colombianos - Foto EFE de referencia
El Ejército pidió a los habitantes de la zona "aportar información que conlleve a la identificación" de los responsables.

Las autoridades de Colombia rescataron a 27 de los 72 militares que fueron secuestrados este domingo en el suroeste del país, en una zona controlada por guerrilleros y plagada de cultivos de drogas.

La retención del domingo ocurrió en el departamento del Cauca en horas de la tarde. El Ejército informó más tarde de la "extracción" de 27 uniformados, mientras que los 45 restantes "permanecen privados de la libertad bajo la modalidad de secuestro", de acuerdo con lo notificado en redes sociales.

"El Ejército Nacional mantiene presencia en la zona, adelanta gestiones para restablecer el orden y asegurar el regreso del personal secuestrado", agregó la institución en un comunicado.

Las detenciones de militares y policías son comunes en Colombia en zonas controladas por grupos armados y con poca presencia estatal.

Las autoridades denuncian que en estas retenciones participan pobladores, en su mayoría campesinos, quienes actúan manipulados u obligados por las organizaciones ilegales.

La retención de este domingo ocurrió en medio de un operativo militar en el Cañón del Micay, un enclave para la producción de cocaína y donde operan bandas criminales y disidencias de la antigua guerrilla de las FARC lideradas por Iván Mordisco.

"Dejen los soldados libres, pueden ser sus hijos. Los hijos de Colombia deben abrazarse y sobrevivir a sus padres", pidió el presidente Gustavo Petro en X y agregó que una comisión de diálogo está lista para negociar.

Los militares retenidos participaban en la Operación Perseo II cuando unas 600 personas "obstaculizaron el despliegue de las tropas" en San Juan de Micay, señaló el Ejército.

"Esta acción habría tenido como objetivo favorecer el control de rutas utilizadas para el narcotráfico y la minería ilegal", agregó, al indicar que los responsables presuntamente estaban confabulados con una organización criminal.

Petro emprendió en 2024 una ofensiva para recuperar el control de esa zona, pero desde entonces se ha encontrado con una fuerte resistencia de los locales.

"El campesinado del Micay sabe que es hora de empezar la sustitución de cultivos (ilícitos) de manera pacífica. Es la oportunidad", escribió Petro en X dirigiéndose a los pobladores que retuvieron a los soldados.

El Ejército, de su lado, pidió a los habitantes de la zona "aportar información que conlleve a la identificación" de los responsables.

En ese mismo sector en junio fueron retenidos 57 soldados, aunque una intervención militar logró su liberación a los pocos días.

Otros 33 soldados fueron liberados a finales de agosto tras pasar tres días retenidos en el departamento del Guaviare. Delegaciones del gobierno, la Defensoría del Pueblo y la ONU mediaron para la liberación de los soldados.

Inmersa en una guerra interna de medio siglo que enfrenta a guerrillas, narcotraficantes y fuerzas estatales, Colombia vive su peor crisis de seguridad en la última década.

En el suroeste de la nación, entretanto, son cada vez más frecuentes los ataques con explosivos y emboscadas armadas con víctimas mortales, entre uniformados y civiles.

