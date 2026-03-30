Confirman importante cambio que se daría en el ranking de la FIFA tras la dura derrota de Colombia ante Francia

La derrota de Colombia ante Francia por 3 a 1, además de dejar serias preocupaciones en el entorno de la selección cafetera, provocará un destacado cambio en la próxima actualización del ranking de la FIFA.

El reconocido periodista y experto en estadísticas del deporte Alexis María Martín-Tamayo, más conocido como MisterChip, anticipó que Francia tras su importante victoria va a superar a Argentina en la clasificación del prestigioso escalafón.

VEA TAMBIÉN Ranking revela al club de fútbol que más dinero gana en el mundo: equipo con jugador colombiano está en el podio o

Francia, de esa manera, sería segunda del ranking del ente rector del fútbol e, incluso, podría ser primera en caso de que España falle en su próxima presentación.

“Pase lo que pase en el Argentina-Zambia, Francia superará a la albiceleste en el próximo Ranking FIFA. Eso significa que solo dos selecciones pueden llegar líderes del ranking a la Copa del Mundo: España: si derrota a Egipto el martes; Francia: si España no le gana a Egipto”, explicó MisterChip.

El experto fue enfático en que tras la derrota de los colombianos “Argentina no puede ya superar a Francia, pero aún podría superar a España”. “Para ello debe ganarle a Zambia y esperar una derrota de España ante Egipto”, mencionó.

Como dato adicional MisterChip, reconocido por la precisión de sus cifras de tinte histórico sobre todo en el fútbol a nivel de selecciones, reveló una más que preocupante estadística sobre el combinado colombiano.

“Colombia solo ha ganado 5 de sus últimos 14 partidos (Bolivia, Venezuela, México, Nueva Zelanda y Australia) y va a llegar a la Copa del Mundo repleta de dudas, pese a tener un gran equipo”, consideró el periodista.

VEA TAMBIÉN Así está el ranking FIFA antes de los partidos de la selección Colombia ante Croacia y Francia o

Colombia, cabe recordar, integra el Grupo K del Mundial 2026 junto a las selecciones de Portugal, Uzbekistán y el ganador del partido de repechaje entre las selecciones de Jamaica y Congo.

Francia, por su parte, está en el Grupo I junto a Senegal y Noruega. El cuarto equipo que integrará la zona será el ganador del duelo por la repesca entre Bolivia e Irak que tendrá lugar este jueves.