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Lunes, 30 de marzo de 2026
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James Rodríguez

Captan desde la tribuna el momento exacto en el que James Rodríguez abandona la cancha en el partido en el que Colombia cayó ante Francia

marzo 30, 2026
Por: David Esteban Pinzón
James Rodríguez - Foto EFE
James Rodríguez - Foto EFE
Un sector de hinchas colombianos ha mostrado su descontento con el rendimiento reciente de la selección.

El periodista colombiano Juan Camilo Merlano publicó este lunes en redes sociales un video grabado desde la tribuna del Northwest Stadium del momento exacto en el que el futbolista James Rodríguez fue sustituido por Juan Fernando Quintero en el partido en el que la Selección Colombia perdió 3 a 1 contra Francia.

James, cabe resaltar, abandonó la cancha por decisión del entrenador Néstor Lorenzo al minuto 63 cuando Colombia perdía 3 a 0 y en su lugar ingresó Quintero, quien ha sido solicitado por un gran sector de la afición, mismo que ha criticado el rendimiento reciente del 10 del equipo.

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El video publicado por Merlano fue grabado desde la tribuna oriental del estadio con un panorama claro hacia los banquillos de las selecciones, un ángulo poco habitual desde las transmisiones de televisión.

"Así fue el momento en el que James abandonó el campo ayer", escribió el periodista en su publicación en la red social X, que en las primeras dos horas superó las 40 mil visualizaciones.

Las imágenes muestran en primer lugar a Rodríguez trotando para salir del campo al darse cuenta de la sustitución y posteriormente saludando a Quintero, a quien le extiende la mano y parece motivarlo por los gestos registrados.

James también saludó a Deiver Machado, quien estaba en la zona de traslado para entrar por Johan Mojica, y al que relevó a Luis Díaz, Jaminton Campaz, que al 77' le daría el descuento a 'La Tricolor' tras un remate cruzado en el área con el que se selló el marcador.

Una vez 'Juanfer' saltó al terreno de juego al darse la bendición en un acto religioso, la afición del recinto norteamericano estalló en aplausos para sumarse a la manifestación de apoyo.

Rodríguez, mientras tanto, saludó a Lorenzo y al cuerpo técnico, así como a los jugadores suplentes del equipo cafetero como los arqueros David Ospina y Camilo Vargas, y a Luis Suárez, Richard Ríos y Jhon Arias, quienes habían sido sustituidos en el entretiempo.

Luego de saludar a sus compañeros, Rodríguez decidió ubicarse entre los dos porteros, Vargas y Ospina, con quienes parece sonreír antes de cambiar su uniforme del partido por la indumentaria del banquillo.

Los comentarios de la hinchada de la selección Colombia, defraudada por el rendimiento mostrado en la doble fecha FIFA de marzo —en la que también cayó contra Croacia por 2 a 1—, no se hicieron esperar al video de la sustitución.

"El único momento en el que corrió (James Rodríguez) en el partido", "El colombiano se acostumbró a celebrar derrotas, un juego perdido y aplauso", "Se sentó al lado de David. Ospina va a selección por ser el cuñado favorito de James, no por liderazgo, como quieren meter", especularon algunos usuarios.

Pese a las críticas, otros aficionados colombianos consideran que los partidos amistosos le permitirán al equipo de Lorenzo corregir los errores evidenciados de cara a la Copa Mundial de la FIFA, en la que Colombia hará su debut el 17 de junio contra Uzbekistán.

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En el grupo K, Colombia también deberá enfrentar a la selección de Portugal y a la ganadora entre Jamaica y la República Democrática del Congo, que jugarán este martes el repechaje por uno de los últimos cupos a la que es considerada por muchos la máxima cita del deporte global.

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