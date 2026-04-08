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Miércoles, 08 de abril de 2026
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Donald Trump

Trump amenaza con aranceles de 50% a países que suministren armas a Irán: "no habrá exclusiones ni exenciones"

abril 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EFE)
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EFE)
El jefe de Estado también señaló que de los 15 puntos de su plan de cese al fuego con el régimen iraní, varios "ya han sido acordados".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con imponer aranceles del 50% a todos los países que suministren armas a Irán, esto en medio de la tregua de dos semanas pactada hora antes.

"El país que suministre armas militares a Irán será inmediatamente gravado con un arancel del 50% sobre todos y cada uno de los bienes que venda a Estados Unidos, con efecto inmediato", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

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Y agregó que "no habrá exclusiones ni exenciones".

También aseguró en otra publicación que su gobierno está "dialogando sobre un alivio de aranceles y sanciones con Irán", horas después de anunciar el alto el fuego de dos semanas con Teherán, que aceptó reabrir temporalmente el estrecho de Ormuz.

Esta decisión se produce tras conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército, Asim Munir, quienes solicitaron detener una ofensiva militar prevista contra territorio iraní.

Pero esta no ha sido la única advertencia de Trump a Irán, pues el mandatario señaló que que no habrá "enriquecimiento de uranio", así como también dijo que se eliminarán todos los restos nucleares procedentes de los bombarderos B-2.

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"Estados Unidos colaborará estrechamente con Irán, país que, según hemos constatado, ha experimentado un cambio de régimen muy productivo. No habrá enriquecimiento de uranio, y Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterrará y eliminará todos los restos nucleares enterrados a gran profundidad (procedentes de bombarderos B-2)", aseguró.

Además, Trump detalló que dichos restos se encuentran bajo "estricta vigilancia satelital". "No se ha tocado nada desde el ataque. Estamos, y seguiremos estando, negociando con Irán la reducción de aranceles y sanciones", puntualizó.

El jefe de Estado también señaló que de los 15 puntos de su plan de cese al fuego con el régimen iraní, varios "ya han sido acordados".

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