Jueves, 04 de septiembre de 2025
Trinidad y Tobago

"El Ejército estadounidense debería matarlos a todos": primera ministra de Trinidad y Tobago sobre narcotraficantes tras ataque a lancha en el Caribe

septiembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
La primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, emitió un comunicado en el que destacó la reciente acción de EE. UU. en aguas en el Caribe donde atacó una lancha que al parecer transportaba drogas ilegales.

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, dijo estar “feliz de que el despliegue naval de Estados Unidos esté teniendo éxito en su misión”.

A través de un comunicado, Persad-Bissessar se refirió a la operación emprendida por el Gobierno del presidente Donald Trump en el mar Caribe para combatir carteles de la droga.

“Junto con la mayoría del país, estoy feliz de que el despliegue naval de Estados Unidos esté teniendo éxito en su misión. Las drogas y armas traficadas ilegalmente han causado muerte y destrucción en nuestra sociedad durante los últimos veinticinco años”, aseguró.

o

Según la primera ministra trinitense, su país ha sido “devastado por una violencia sangrienta y por la adicción, debido a la codicia de los carteles”.

“La masacre de nuestro pueblo está alimentada por los malvados traficantes de carteles. El dolor y el sufrimiento que los carteles han infligido a nuestra nación es inmenso”, añadió.

Persad-Bissessar mencionó en su declaración el reciente ataque de Estados Unidos a una lancha en el mar Caribe que acabó con once presuntos narcotraficantes señalados como miembros del Tren de Aragua.

“No tengo simpatía por los traficantes; el Ejército estadounidense debería matarlos a todos violentamente. Restringir las armas ilegales, las drogas y la trata de personas reducirá la violencia en la región y, en particular, en nuestro país”, sentenció.

o

Finalmente, concluyó su mensaje diciendo: “Que Dios bendiga y proteja a los miembros de las fuerzas militares de Estados Unidos que están comprometidos en la misión de interdicción de drogas. Sus esfuerzos salvarán muchas vidas en nuestro país y en la región”.

El presidente estadounidense Donald Trump lanzó un despliegue militar en aguas del Caribe, cerca a los límites de Venezuela, para combatir a los carteles de la droga de la región, incluido el Cartel de los Soles atribuido al cabecilla del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

El martes 2 de septiembre, Trump confirmó la muerte de los once ocupantes que trasportaban droga en una lancha, esto en el marco de su despliegue militar que incluye buques de la Marina.

Gustavo Petro
Gustavo Petro

"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

Gobierno de Estados Unidos
Gobierno de Estados Unidos

Este sería el armamento utilizado por Estados Unidos para destruir la narcolancha venezolana en el Caribe

Argentina
Argentina

Diputada argentina del partido gobernante asegura que el "kirchnerismo está devastado y en las penumbras de su muerte" antes de una nueva jornada electoral

Marco Rubio
Marco Rubio

"Puede pasar de nuevo, no van a seguir actuando con impunidad (...) la interdicción ya no funciona": Marco Rubio sobre el ataque de EE.UU. a bote con drogas procedente de Venezuela

Estados Unidos
Estados Unidos

Secretario de Defensa de EE.UU. envió mensaje al régimen venezolano: “La única persona que debería de estar preocupada es Nicolás Maduro”

Mina
Mina

Rescatan a nueve mineros que estaban atrapados dentro de una mina en el departamento colombiano de Caldas

Cartel de Los Soles
Cartel de Los Soles

Ecuador declara al Cartel de los Soles como grupo terrorista y establece una eventual colaboración con "otros Estados" para su combate

Accidente de autobús
Accidente de autobús

Así quedó el autobús turístico que, tras volcarse en Nueva York, dejó sin vida a 5 personas y decenas de heridos

Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Shakira
Shakira

Shakira estremeció al público e hizo llorar a más de uno con interpretación que hizo de ‘Sombras nada más’ para rendir homenaje a Javier Solís en México

Tensión
Tensión

Congresista peruana buscará declarar a Daniel Quintero persona non grata por colocar bandera de Colombia en la isla de Santa Rosa

Mina
Mina

Rescatan a nueve mineros que estaban atrapados dentro de una mina en el departamento colombiano de Caldas

Cartel de Los Soles
Cartel de Los Soles

Ecuador declara al Cartel de los Soles como grupo terrorista y establece una eventual colaboración con "otros Estados" para su combate

Accidente de autobús
Accidente de autobús

Así quedó el autobús turístico que, tras volcarse en Nueva York, dejó sin vida a 5 personas y decenas de heridos

Eliminatorias Sudamericanas
Eliminatorias Sudamericanas

Scaloni confirma que el partido Argentina vs. Venezuela será el último de Messi jugando en casa por Eliminatorias Mundialistas: "Hay que disfrutarlo"

Científicos
Científicos

Descubren en Marruecos dinosaurio con extraña armadura de púas jamás vista en la historia

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

MET Gala
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Apagones
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Muerte del papa Francisco
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano