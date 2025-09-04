NTN24
Jueves, 04 de septiembre de 2025
Jueves, 04 de septiembre de 2025
Daniel Noboa

Marco Rubio se reúne con Noboa en viaje a Sudamérica que coincide con despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

septiembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Reelecto en mayo, Noboa es un empresario que ha consolidado su poder en Ecuador desde su sorpresivo triunfo de 2023.

La visita de Rubio se produce en un momento en que Estados Unidos ha desplegado buques de guerra en aguas cercanas a Venezuela para interceptar el tráfico de drogas.

El secretario de Estado Marco Rubio se reúne este jueves con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en una visita a Quito en la que se espera ofrezca reforzar la cooperación en seguridad para frenar la violencia de las bandas criminales.

Rubio se encontrará a puertas cerradas con Noboa, uno de sus mayores aliados en la región, que al igual que su homólogo estadounidense, Donald Trump, ha tratado de ampliar las operaciones del ejército para enfrentar a las organizaciones del narcotráfico.

o

Reelecto en mayo, Noboa es un empresario que ha consolidado su poder en Ecuador desde su sorpresivo triunfo de 2023.

La visita de Rubio se produce en un momento en que Estados Unidos ha desplegado buques de guerra en aguas cercanas a Venezuela para interceptar el tráfico de drogas.

El miércoles en México, en la primera escala de esta gira por dos países de América Latina, Rubio advirtió que Estados Unidos no dudará en repetir ataques como el del martes contra una presunta lancha de narcotraficantes procedente de Venezuela en aguas internacionales. Once personas murieron en la explosión, según Washington.

Trump "lo hizo estallar y volverá a ocurrir", dijo. "Que no quede duda que estos grupos que han utilizado estas rutas marítimas a través del Caribe no van a poder seguir actuando con impunidad", insistió.

El miércoles, el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, anticipó nuevos "acuerdos" con Estados Unidos en el combate al narcotráfico.

Por la nación sudamericana transita un 70% de la producción mundial de cocaína. Casi la mitad de ésta va hacia Estados Unidos.

Ecuador sufre la violencia de numerosas bandas ligadas a cárteles internacionales y se convirtió en la nación más peligrosa de Latinoamérica con 39 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según Insight Crime.

o

Desde la llegada al poder de Noboa y Trump, ambos países estrecharon lazos. Ecuador recibe apoyo logístico y de inteligencia de Washington y recientemente restableció la extradición de sus ciudadanos a Estados Unidos.

Además, Noboa planea reformar la Constitución vía consulta popular para permitir el establecimiento de bases militares extranjeras en el país.

Según la canciller Gabriela Sommerfeld, "hay (la) posibilidad" de que Washington instale una base en territorio ecuatoriano, como la que tuvo hasta 2009, cuando durante el gobierno de Rafael Correa terminó un acuerdo que permitía a Estados Unidos realizar operaciones antidrogas desde el puerto pesquero de Manta (oeste).

Temas relacionados:

Daniel Noboa

Marco Rubio

Despliegue militar

Despliegue militar de Estados Unidos

Ecuador

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Diputada argentina del partido gobernante asegura que el "kirchnerismo está devastado y en las penumbras de su muerte" antes de una nueva jornada electoral

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿Ha sido fructífera la cooperación entre México y EE. UU. como lo señaló el secretario Marco Rubio?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto regional tiene el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe para hacer frente al narcotráfico?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Bin Laden mató americanos; Maduro mata americanos; ambos son lo mismo": senador Rick Scott pide aumentar recompensa por Maduro a US$100 millones

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué se espera de la visita de Marco Rubio a Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: EFE / Captura de video ataque estadounidense - Foto: Captura
Gustavo Petro

"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

Foto: Donald Trump - Truth Social
Gobierno de Estados Unidos

Este sería el armamento utilizado por Estados Unidos para destruir la narcolancha venezolana en el Caribe

Javier Milei/ Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner - Fotos EFE
Argentina

Diputada argentina del partido gobernante asegura que el "kirchnerismo está devastado y en las penumbras de su muerte" antes de una nueva jornada electoral

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: AFP
Marco Rubio

"Puede pasar de nuevo, no van a seguir actuando con impunidad (...) la interdicción ya no funciona": Marco Rubio sobre el ataque de EE.UU. a bote con drogas procedente de Venezuela

Secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Estados Unidos

Secretario de Defensa de EE.UU. envió mensaje al régimen venezolano: “La única persona que debería de estar preocupada es Nicolás Maduro”

Más de Actualidad

Ver más
Padre, esposa, hijo y familiares de Miguel Uribe durante una misa en su honor - Foto EFE
Miguel Uribe Turbay

"Serás mamá y papá, así como yo hace 34 años fui papá y mamá, como siempre lo afirmó Miguel": padre de Miguel Uribe a María Claudia Tarazona durante sentido mensaje de despedida al senador

Paola Holguín
Elecciones en Colombia

“No importa si no hay garantías, nos vamos a hacer moler por Colombia”: congresista Paola Holguín

Avión espía estadounidense - Foto de referencia AFP
Gobierno de Estados Unidos

Aviones espía, tropas y varios activos navales hacen parte del poder militar desplegado por Estados Unidos en el sur del Mar Caribe

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Imágenes capturadas por la nave LICIACube tras el impacto de DART contra Dimorphos - Fotos LICIACube/NASA
Asteroide

Revelan imágenes históricas in situ de la primera desviación de un asteroide hecha por el hombre

Padre, esposa, hijo y familiares de Miguel Uribe durante una misa en su honor - Foto EFE
Miguel Uribe Turbay

"Serás mamá y papá, así como yo hace 34 años fui papá y mamá, como siempre lo afirmó Miguel": padre de Miguel Uribe a María Claudia Tarazona durante sentido mensaje de despedida al senador

El tenista italiano Jannik Sinner. (AFP)
Jannik Sinner

Un aficionado fue grabado cuando intentó robar en pleno estadio al lado de la cancha en el US Open al tenista número uno del mundo

James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos, jugadores de la selección Colombia - Foto: EFE
Luis Díaz

Luis Díaz mantiene vivas las esperanzas de que la selección Colombia se va a clasificar al Mundial: “lo vamos a conseguir”

Marco Rubio - AFP
Marco Rubio

Expectativa en Latinoamérica por llegada del secretario de Estado, Marco Rubio: esta es su agenda en los países que visitará

Fernando Batista, DT de la Vinotinto - Foto: EFE
Fernando Batista

"Ellos deben decidir": 'Bocha' Batista sobre dos futbolistas de la Vinotinto que jugaban en Europa y regresaron al FUTVE

Planeta Marte - Foto de referencia: EFE
Marte

La NASA capturó la imagen más nítida de Marte nunca antes vista aprovechando sus cielos despejados

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano