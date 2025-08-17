NTN24
Domingo, 17 de agosto de 2025
Domingo, 17 de agosto de 2025
Rodrigo Paz Pereira

Él es Rodrigo Paz, el candidato presidencial que dio la sorpresa y pasó a segunda vuelta en las elecciones en Bolivia

agosto 17, 2025
Por: Redacción NTN24
El candidato Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, saluda a simpatizantes en el cierre de su campaña presidencial-Foto: EFE
El candidato Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, saluda a simpatizantes en el cierre de su campaña presidencial-Foto: EFE
El candidato obtuvo el 32,04% de las votaciones y se enfrentará a Jorge "Tuto" Quiroga, quien se ubicó en el segundo lugar con 26,98%.

Luego de una reñida primera vuelta presidencial, las autoridades electorales dieron a conocer los resultados de las votaciones en las que dos candidatos obtuvieron las votaciones más altas entre sus contrincantes e irán a una segunda vuelta: se trata del expresidente Jorge "Tuto" Quiroga, del Movimiento Libre y Rodrigo Paz, del partido Demócrata Cristiano.

Precisamente, Rodrigo Paz fue la gran sorpresa de la jornada, pues no era uno de los favoritos entre las encuestas, por lo que "Tuto" Quiroga tendrá un gran desafío para seguir sumando simpatizantes a su propuesta política que ha catalogado como "esperanzadora".

En América Latina, muchos se preguntan quién es Rodrigo Paz, pues su nombre no llegaba ni siquiera a un 15% en las encuestas previas a las elecciones del domingo, situación que tomó por sorpresa a los analistas del país.

A diferencia de otros candidatos presidenciales, Rodrigo Paz Pereira no nació en Bolivia, sino en España en 1967, cuando su padre, el expresidente de Bolivia Jaime Paz Zamora, se encontraba en el exilio en un momento en el que el país se encontraba bajo dictaduras militares.

o

Paz Pereira tenía unos doce años en el momento en que su padre sobrevivió a un presunto atentado aéreo.

Su interés por la política lo llevó a estudiar Economía y Relaciones Internacionales, además, decidió hacer una maestría en Gestión Política en la American University de Washington.

Su carrera política en Bolivia inició cuando llegó al Congreso como diputado por el departamento de Tarija en el 2002. Más adelante se convirtió en concejal y luego alcalde de esa ciudad entre 2010 y 2020.

Como candidato presidencial quiso enfocarse en una descentralización con el propósito de darle un mayor presupuesto a los departamentos, pues según datos expuestos por el partido Demócrata Cristiano, el Estado concentra cerca del 85 % del presupuesto nacional, así que propone distribuir los fondos en mitades 50/50, una parte las entidades territoriales y universidades públicas y la otra para el nivel central.

“Capitalismo para todos” o “Platita para todos”, es la propuesta que Paz propone a los votantes y consiste en que exista un programa de créditos accesibles y facilidades fiscales para impulsar la economía formal y apoyar la importación de productos no fabricados en Bolivia.

o

Su compañero de campaña en esta contienda electoral es el excapitán de Policía Edman Lara, con quien tuvo una campaña no muy sonada en redes sociales pero que logró capturar a los votantes que en esta ocasión dejaron en la derrota al Movimiento al Socialismo, que gobernó Bolivia durante 20 años.

Temas relacionados:

Rodrigo Paz Pereira

Elecciones Presidenciales

Elecciones en Bolivia

Bolivia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Asfixiar al régimen con la incautación de bienes y despliegue militar en el Caribe sur: las estrategias de EE.UU. para enfrentar al Cartel de los Soles de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La olla está raspada, lo que queda es un ajuste": experto analiza la herencia económica que dejará el gobierno de Luis Arce en Bolivia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Trump le propuso a Zelenski "garantías de seguridad" para Ucrania, pero sin adherirse formalmente a la OTAN

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Vladímir Putin en cumbre en Alaska - Fotos EFE
Cumbre Trump-Putin

"Putin debe entender que hay límites": exasesor de la Casa Blanca sobre cumbre entre Trump y el presidente ruso

Nicolás Maduro sobre fondo de marinos de Estados Unidos Fotos_ (EFE)
Fuerzas Militares

"Estados Unidos en el Caribe ya movió sus fichas contra el cartel que representa Nicolás Maduro": Antonio de la Cruz sobre despliegue de fuerzas navales

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Foto de las elecciones en Bolivia (EFE)
Elecciones en Bolivia

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

Más de Actualidad

Ver más
Una persona observa el mar en Buenaventura (Colombia) tras alertas de tsunami - Foto EFE
Tsunami

Qué pasa en el mar para que un terremoto como el de Rusia genere temor en países sudamericanos como Colombia, Ecuador, Perú y Chile

Metro de Caracas

Empresa ligada al régimen ofrecerá internet en el Metro de Caracas: Estas serán las tarifas

Trabajadores se encuentran en la entrada de la mina El Teniente, en la comuna de Machali, cerca de Rancagua, Región de O'Higgins, Chile - Foto: AFP
Chile

Empresa chilena "compromete todos los esfuerzos" para rescatar a cinco mineros que quedaron atrapados en gigantesco yacimiento

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Micrófono sobre un escenario - Foto de referencia: pexels
Cantante

Murió Nobuo Yamada, vocalista de canción emblemática de la famosa serie ‘Los Caballeros del Zodiaco’

Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar - Foto: EFE
Serie del Caribe

Venezuela será sede de la Serie del Caribe de béisbol: fecha y ciudad que albergará el torneo

Marvel Studios | Foto: AFP
Marvel Studios

Un nuevo comienzo: Marvel anunció el “reinicio” de su franquicia poniendo a nuevos actores a interpretar a Iron Man y Capitán América

María Gabriela de Faría, actriz venezolana / Los padres de esta artista - Fotos: EFE / X
Superman

Así reaccionaron los padres de la actriz venezolana María Gabriela de Faría al enterarse que su hija obtuvo el papel de villana en 'Superman'

Selección Colombia Femenina | Foto: AFP
Selección Colombia Femenina

Colombia repite histórica goleada que no lograba desde 2010 en una Copa América Femenina tras vencer 8 a 0 a Bolivia

Una persona observa el mar en Buenaventura (Colombia) tras alertas de tsunami - Foto EFE
Tsunami

Qué pasa en el mar para que un terremoto como el de Rusia genere temor en países sudamericanos como Colombia, Ecuador, Perú y Chile

Metro de Caracas

Empresa ligada al régimen ofrecerá internet en el Metro de Caracas: Estas serán las tarifas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano