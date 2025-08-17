Él es Rodrigo Paz, el candidato presidencial que dio la sorpresa y pasó a segunda vuelta en las elecciones en Bolivia

Luego de una reñida primera vuelta presidencial, las autoridades electorales dieron a conocer los resultados de las votaciones en las que dos candidatos obtuvieron las votaciones más altas entre sus contrincantes e irán a una segunda vuelta: se trata del expresidente Jorge "Tuto" Quiroga, del Movimiento Libre y Rodrigo Paz, del partido Demócrata Cristiano.

Precisamente, Rodrigo Paz fue la gran sorpresa de la jornada, pues no era uno de los favoritos entre las encuestas, por lo que "Tuto" Quiroga tendrá un gran desafío para seguir sumando simpatizantes a su propuesta política que ha catalogado como "esperanzadora".

En América Latina, muchos se preguntan quién es Rodrigo Paz, pues su nombre no llegaba ni siquiera a un 15% en las encuestas previas a las elecciones del domingo, situación que tomó por sorpresa a los analistas del país.

A diferencia de otros candidatos presidenciales, Rodrigo Paz Pereira no nació en Bolivia, sino en España en 1967, cuando su padre, el expresidente de Bolivia Jaime Paz Zamora, se encontraba en el exilio en un momento en el que el país se encontraba bajo dictaduras militares.

Paz Pereira tenía unos doce años en el momento en que su padre sobrevivió a un presunto atentado aéreo.

Su interés por la política lo llevó a estudiar Economía y Relaciones Internacionales, además, decidió hacer una maestría en Gestión Política en la American University de Washington.

Su carrera política en Bolivia inició cuando llegó al Congreso como diputado por el departamento de Tarija en el 2002. Más adelante se convirtió en concejal y luego alcalde de esa ciudad entre 2010 y 2020.

Como candidato presidencial quiso enfocarse en una descentralización con el propósito de darle un mayor presupuesto a los departamentos, pues según datos expuestos por el partido Demócrata Cristiano, el Estado concentra cerca del 85 % del presupuesto nacional, así que propone distribuir los fondos en mitades 50/50, una parte las entidades territoriales y universidades públicas y la otra para el nivel central.

“Capitalismo para todos” o “Platita para todos”, es la propuesta que Paz propone a los votantes y consiste en que exista un programa de créditos accesibles y facilidades fiscales para impulsar la economía formal y apoyar la importación de productos no fabricados en Bolivia.

Su compañero de campaña en esta contienda electoral es el excapitán de Policía Edman Lara, con quien tuvo una campaña no muy sonada en redes sociales pero que logró capturar a los votantes que en esta ocasión dejaron en la derrota al Movimiento al Socialismo, que gobernó Bolivia durante 20 años.