Domingo, 17 de agosto de 2025
Elecciones en Bolivia

Se desploma la izquierda en Bolivia: habrá segunda vuelta presidencial entre los opositores Rodrigo Paz y Jorge 'Tuto' Quiroga tras unas elecciones sorpresivas

agosto 17, 2025
Por: Luis Cifuentes
Rodrigo Paz, candidato del partido Demócrata Cristiano, y Jorge Quiroga, candidato del movimiento Libre, pasan a segunda vuelta en Bolivia - Foto: EFE
Los bolivianos acudieron a las urnas este domingo en una jornada electoral marcada por el descontento social con el oficialismo de Luis Arce.

Este domingo, Bolivia acudió a las urnas para elegir presidente en medio del descontento social con la presidencia de Luis Arce del Movimiento al Socialismo (MAS), grupo político que gobernó el país durante más de 20 años.

Finalmente, se dio un resultado no esperado por las encuestadoras que daban a Samuel Doria Medina, magnate empresarial de centroderecha, como uno de los candidatos con acceso a segunda vuelta.

Los dos candidatos que lograron las votaciones más altas entre sus contrincantes e irán a una segunda vuelta, la cual está prevista para celebrarse el próximo 19 de octubre, serán Rodrigo Paz, del partido Demócrata Cristiano, y el expresidente Jorge "Tuto" Quiroga, del Movimiento Libre.

En ese sentido, Doria Medina se queda sin poder acceder a la segunda vuelta cuando varias encuestadoras incluso lo daban con el primer lugar.

Paz Pereira alcanzó el 32,04% de las votaciones, mientras Quiroga se ubica en el segundo lugar con 26,98%. Entretanto, Doria Medina se ubicó por debajo con el 19, 97%.

Estos resultados representan una dura derrota para el oficialismo del presidente Luis Arce, dado que su partido, el Movimiento al Socialismo gobernó el país durante más de 20 años desde el triunfo de Evo Morales en 2005.

Eduardo del Castillo, exfuncionario del gobierno de Arce y candidato del MAS, obtuvo únicamente el 3,14% y se ubicó en el sexto lugar.
El candidato de izquierda con más posibilidades, Andrónico Rodríguez del partido Alianza Popular, se quedó con el 8,08 % por detrás de Doria Medina.

Manfred Reyes Villa, del partido Súmate, obtuvo únicamente el 6.64%, mientras que

Rodrigo Paz, del partido Demócrata Cristiano, no llegaba ni siquiera a un 15% en las encuestas previas a las elecciones de este domingo, por lo que su votación es sorpresiva.

Cabe recordar que Paz es hijo el expresidente de Bolivia Jaime Paz Zamora, quien gobernó entre 1989-1993.

