NTN24
Sábado, 09 de agosto de 2025
Sábado, 09 de agosto de 2025
Turismo

El espectáculo de las ballenas que transforma el Pacífico colombiano

agosto 9, 2025
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Cada año, las ballenas jorobadas recorren miles de kilómetros desde la Antártida hasta las costas colombianas. Su llegada no solo deslumbra a los visitantes, también impulsa el ecoturismo y fortalece la identidad de las comunidades del Pacífico.

Entre junio y noviembre, las aguas del Pacífico colombiano se convierten en el escenario de uno de los fenómenos naturales más asombrosos del planeta, las ballenas recorren más de 8.500 kilómetros desde la Antártida para aparearse y dar a luz en las aguas cálidas del litoral colombiano, su presencia ha hecho de lugares como Nuquí, Bahía Solano, Buenaventura y Tumaco destinos clave para el ecoturismo nacional e internacional.

Para Josefina Klinger, lideresa ambiental afrocolombiana y fundadora de la organización Mano Cambiada, este fenómeno va más allá del turismo: es una oportunidad para que las comunidades se reconecten con su territorio y se fortalezcan. “Somos un territorio de luz, este fenómeno nos respalda la economía, pero también nos permite hacer pedagogía sobre la vida”, asegura.

o

Desde Nuquí, Klinger lidera el Festival de la Migración, una iniciativa que permite a niños y jóvenes conocer el fenómeno de las ballenas, liberar tortugas y reconocer su entorno como un privilegio, no como una condena: “Queremos que crezcan con otro imaginario, no el de la pobreza, sino el de ser parte de algo extraordinario”.

Las ballenas, con su largo viaje y su presencia serena, no solo traen turistas, traen también una poderosa lección sobre el valor de la naturaleza y la necesidad de protegerla.

Temas relacionados:

Turismo

Ballenas

Protección animal

Espectáculo

Naturaleza

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. reveló detalles sobre cómo los informantes pueden entregar información para capturar a Maduro: “Pueden hablar con nosotros en español”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Si él se atrinchera y sigue en esa posición intransigente, el costo va a ser mayor": Antonio de la Cruz, analista político, sobre recompensa por Nicolás Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿Se acerca el fin del régimen de Nicolás Maduro? Experto analiza los últimos anuncios de EE. UU.

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo puede el islam contribuir al entendimiento global en medio de los conflictos mundiales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Quién dio la orden? A dos meses del atentado de Miguel Uribe las investigaciones apuntan hacia la Segunda Marquetalia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Recompensa por captura de Nicolás Maduro
La Noche

Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. reveló detalles sobre cómo los informantes pueden entregar información para capturar a Maduro: “Pueden hablar con nosotros en español”

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"Si él se atrinchera y sigue en esa posición intransigente, el costo va a ser mayor": Antonio de la Cruz, analista político, sobre recompensa por Nicolás Maduro

Fernando Villavicencio, excandidato presidencial ecuatoriano (EFE)
Crimen en Ecuador

“Se ve una falta de voluntad política del presidente Noboa de resolver el crimen”: Hija del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, asesinado en 2023

Nicolás Maduro - EFE
Recompensa por Maduro

"Es la cabeza de un terrorista y, todo lo que se pueda hacer para su detención, es válido”: Iván Simonovis sobre duplicación de la recompensa por la captura de Maduro

Conferencia de Paz de los Musulmanes Ahmadía en Stuttgart, Alemania, el 01 de septiembre de 2023. - Foto: EFE
Islam

Expertos analizan cómo puede el islam contribuir al entendimiento global en medio de los conflictos mundiales

Más de Actualidad

Ver más
Unidades de seguridad estacionadas en las adyacencias de Alligator Alcatraz - EFE
Alligator Alcatraz

Versiones encontradas sobre huelga de hambre en Alligator Alcatraz: Estados Unidos dice que es "falsa" la denuncia

Venezolanos abordan avión en El Salvador con destino a Venezuela.
Liberación de presos políticos

Las cifras del intercambio entre EE.UU., El Salvador y el régimen de Maduro: 252 detenidos en el CECOT por 10 estadounidenses y se habla de 80 presos políticos

Movistar Arena (EFE)
Bogotá

Disturbios en el Movistar Arena en Bogotá obligaron a cancelación del concierto del grupo Damas Gratis: así quedó puerta vulnerada

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Cristiano dos Santos - Foto AFP
Cristiano Jr

Cristiano Ronaldo Jr. responde con contundente comentario a la comparación entre Lamine Yamal y su padre: “no ha ganado nada todavía”

Canciller Yvan Gil
Canciller de Venezuela

Canciller venezolano está en Bogotá y entrega a Petro una carta de Maduro

El cantante estadounidense Michael Jackson (EFE)
Michael Jackson

La curiosa prenda de vestir de Michael Jackson que es subastada por millonaria suma: "Un objeto excepcional"

Unidades de seguridad estacionadas en las adyacencias de Alligator Alcatraz - EFE
Alligator Alcatraz

Versiones encontradas sobre huelga de hambre en Alligator Alcatraz: Estados Unidos dice que es "falsa" la denuncia

Neymar | Foto: EFE
Neymar

¿Dardo para Carlo Ancelotti? Neymar respondió de manera irónica sobre su posible vuelta a la selección de Brasil

James Rodríguez, futbolista colombiano, en el Real Madrid
James Rodríguez

Figura del Real Madrid asegura que el mejor pateador de tiros libres que ha visto es James Rodríguez

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia - Foto EFE
Álvaro Uribe

Expresidente de Colombia Álvaro Uribe es declarado culpable en fallo de primera instancia de soborno en actuación penal y fraude procesal

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano