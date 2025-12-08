NTN24
Lunes, 08 de diciembre de 2025
Régimen de Maduro

“Maduro podría abandonar el poder hoy mismo”: senador Rick Scott plantea un pronto final de la cabeza del régimen venezolano

diciembre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
En una entrevista ya había dicho el senador republicano que el líder del régimen podría dejar el poder antes de Navidad.

“Maduro podría abandonar el poder hoy mismo” es lo que aseguró el senador Rick Scott durante una entrevista con NTN24. Él es uno de los hombres más cercanos al presidente Trump en el senado.

Al mismo tiempo, el periódico The Washington Post revisó documentos internos del gobierno de estados unidos que incluyen el plan de María Corina Machado para estabilizar el país tras los 100 días posteriores de salida de Maduro del poder.

o

“Yo creo que claramente tiene tiempo de irse hoy pero lo más cerca que llegue la fecha de su arresto creo que va a ser más difícil que le permitan irse, pero podría irse hoy y llegar a uno de esos países”, dijo Scott.

Mi esperanza está con la idea de que él se vaya, si él no está en las fechas de Navidad será una gran Navidad. Él es un narcoterrorista, el líder de un cartel y no es el presidente legítimo de Venezuela, él se robó las elecciones así que yo creo que sus días están contados”, añadió.

Por último, aseguró que “Trump ya no tiene una gota de paciencia, está cansado de que le mientan en la cara. Maduro le mintió a Biden diciendo que iba a hacer elecciones libres y democráticas, pero Trump no se va dejar tomar por tonto”.

Régimen de Maduro

Rick Scott

Nicolás Maduro

Donald Trump

Estados Unidos

Venezuela

