NTN24
Martes, 02 de diciembre de 2025
Fútbol femenino

Venezuela goleó 6 a 0 a Perú de la mano de Deyna Castellanos y es primera en Liga de Naciones que da cupos al Mundial

diciembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Deyna Castellanos, futbolista venezolana - Foto: EFE
La Vinotinto lidera la clasificación y la albiceleste la escolta, tras el cierre de una fecha que tuvo la victoria de local de Chile ante Paraguay (1-0) y el empate sin goles entre Uruguay y Ecuador en Montevideo.

Venezuela goleó 6 a 0 en su casa a Perú y Argentina demolió 8 a 0 a Bolivia en Buenos Aires este martes por la cuarta fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol, que sirve de clasificatorio suramericano al Mundial femenino de fútbol de Brasil 2027.

Buenos Aires fue el escenario de un vendaval de goles de la albiceleste ante la colista de la clasificatoria.

Paulina Gramaglia (7' y 51'), Aldana Cometti (31'), Florencia Bonsegundo (43' y 90+4'), Kishi Núñez (60' y 89') y Francisca Altgelt (73') anotaron los goles del equipo dirigido por Germán Portanova.

Dueñas del encuentro de principio a fin, las argentinas treparon con su implacable triunfo a la segunda posición de las clasificatorias al sumar 7 puntos. Bolivia sigue última con una unidad.

La Liga de Naciones otorga dos cupos directos al Mundial de 2027 y dos boletos para el repechaje en una región que tiene a Brasil clasificado como anfitrión.

Si los ocho goles de Argentina a Bolivia forman parte de la historia de las grandes goleadas del fútbol femenino de la región, la victoria de Venezuela 6-0 ante Perú no se queda atrás al colocar a la Vinotinto en la cima de las posiciones.

Deyna Castellanos (13'), Gabriela García (36') y Bárbara Martínez (42') abrieron el camino a la goleada en el primer tiempo.

Lejos de conformarse, las venezolanas humillaron al equipo peruano al anotar tres goles más a través de un doblete Enyerliannys Higuera (48' y 52') y un tanto a cuatro minutos del final de Genesis Flórez.

Con ocho puntos, Venezuela lidera en solitario, aunque no ha tenido jornada de descanso. Perú es séptimo.

Entre tanto, en un duelo intenso en Montevideo, Uruguay y Ecuador empataron sin goles.

El inicio del partido mostró el apuro de Uruguay por borrar la derrota que le propinó Paraguay (1-0) el fin de semana. Las Gurisas dirigidas por Ariel Longo presionaron la salida de su rival y Belén Aquino tuvo dos chances claras de abrir el marcador.

Pero el ímpetu charrúa chocó con Liceth Suárez, la solvente guardameta de Ecuador que apostó sin suerte a las salidas rápidas en ataque.

El Parque Viera, un estadio con capacidad para unas 10.000 personas que congregó a miles de hinchas, mostró un juego de ida y vuelta en el complemento.

Aquino acercó al local en ataque pero la potencia física de la visita surtió efecto y el equipo comandado por Eduardo Moscoso tomó envión.

"Nos queda bronca, sensación agridulce. Hicimos un partido para ganarlo y no pudimos concretar esas situaciones, estuvimos más cerca que ellas pero al fútbol se gana haciendo goles y no los hicimos", lamentó Aquino.

Un potente remate de Milagro Barahona provocó una atajada salvadora de Agustina Sánchez, y en el rebote un tiro de las de la mitad del mundo se estrelló en el travesaño.

Ecuador pareció encontrar una ventana de oportunidad ante el bajón físico de la Celeste, pero las locales retomaron el aire y aguantaron el final en campo enemigo, aunque sin precisión en la definición.

Moscoso, el técnico ecuatoriano, reconoció que se va "con tristeza" por no haber ganado. "No subestimo a Uruguay (...) pero teníamos que ganar los tres puntos", dijo.

En el banquillo uruguayo, Longo se mostró contrariado por el rendimiento de sus dirigidas. "El resultado no nos convence para nada. Seguiremos luchando para estar en el mundial y todavía queda mucho camino por recorrer", prometió.

Colombia tuvo fecha libre y pasó de líder a ser cuarta en la clasificación con siete puntos, los mismos de Chile que es tercera, y y de Argentina que es segunda.

Temas relacionados:

Fútbol femenino

Selección de Venezuela

Vinotinto

Selección Colombia

Copa Mundial Femenina

Mundial femenino

