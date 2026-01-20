Falleció leyenda del fútbol internacional, exjugador del Real Madrid y Barcelona

Figura del mítico Stade de Reims de comienzos de la década de 1960, el excentrocampista internacional francés Lucien Muller falleció a los 91 años, anunció este martes su familia.

“El Stade de Reims conoció con tristeza el fallecimiento de Lucien Muller, una auténtica leyenda del Club, tras haber disputado 201 partidos y marcado 31 goles con la camiseta rojiblanca”, indicó el club francés en X.

El equipo francés recordó que Muller fue un jugador clave de sus años dorados. “El hombre apodado ‘El Pequeño Kopa’ fue coronado campeón de Francia en 1960 y 1962 con el SDR. El Stade de Reims envía sus más sinceras condolencias a la familia y a los seres queridos del hombre que dejó su huella en la historia de nuestro club”, agregó.

Muller, campeón en dos ocasiones del campeonato francés con el Reims (1960 y 1962), militó también en el Real Madrid (1962-1965), con el que conquistó la Liga española en tres ocasiones y disputó una final de Copa de Europa, y en el FC Barcelona (1965-1968).

Ya como entrenador, dirigió a varios clubes españoles, como el propio Barcelona en la temporada 1978-1979.

Fue además, internacional en 16 ocasiones con la selección francesa. Muller disputó el Mundial 1966 y la Eurocopa 1960.