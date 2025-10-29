NTN24
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Cuba

El "extremadamente peligroso" huracán Melissa tocó tierra en Cuba tras dejar a Jamaica convertida en "zona de desastre"

octubre 29, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El ciclón ha provocado al menos diez muertes: tres en Jamaica, tres en Haití, tres en Panamá y una en República Dominicana.

El poderoso huracán Melissa tocó tierra en el este de Cuba este miércoles en horas de la madrugada con vientos máximos sostenidos de 195 km/h, después de haberse debilitado a categoría 3 y tras asolar con vientos feroces y lluvias torrenciales a Jamaica.

El Centro Nacional de Huracanes estadounidense (CNH) calificó el huracán de "extremadamente peligroso" a su llegada a Cuba, tras su paso por Jamaica, declarada "zona de desastre" por las autoridades.

"Melissa ha tocado tierra en la provincia de Santiago de Cuba, cerca de la localidad de Chivirico", a las 07H10 GMT, indicó el CNH.

"Se espera que Melissa permanezca como un huracán poderoso cuando se desplace por Cuba", declaró el CNH.

Las autoridades cubanas informaron que unas 735.000 personas fueron evacuadas, especialmente en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo. "Será una noche muy difícil para toda Cuba, pero nos vamos a recuperar", escribió en X el líder del régimen Miguel Díaz-Canel.

Desde la noche del martes, la empresa de electricidad desconectó el Sistema Eléctrico Nacional en las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran los feroces vientos y las lluvias que azotan Santiago de Cuba y llamados de personas que sufrieron daños en sus viviendas.

"Se derrumbó una casa en Mariana de la Torre por favor Dios mío", dice en un mensaje de Facebook un poblador de Santiago de Cuba, la segunda ciudad más importante de la isla. "Nos estamos inundando todos aquí", alertó otra santiaguera en la misma red social.

En El Cobre, un pueblo de Santiago de Cuba, elementos de protección civil trataban de rescatar a 17 personas que quedaron varadas tras la crecida de un río y un deslizamiento de tierra.

"Estamos resguardados y tratamos de mantener la calma", dijo Lionnis Francos, un reumatólogo que permanece aislado con las otras 16 personas, según el sitio estatal de noticias Cubadebate.

El médico aclaró que no hay pérdidas humanas y que entre los atrapados hay dos niños y cinco adultos mayores.

Se prevé que el huracán cruce el este de Cuba durante la mañana del miércoles y avance más tarde por el sureste o centro de la Bahamas, para acercarse a Bermudas el jueves, indicó el (CNH).

Según Cubadebate, en la Sierra Maestra "las aguas bajan arrollando todo a su paso" por la crecida de ríos y afluentes.

En varias comunidades de las zonas bajas de estas montañas extensas zonas "están inundadas, pero la oscuridad y limitación de movimiento impide determinar si hay perdidas".

Melissa llegó a Cuba tras haber golpeado el martes a Jamaica como un huracán de categoría 5 y vientos sostenidos de hasta 295 km/h, el peor que ha afectado a la isla desde que se tienen registros meteorológicos.

La tormenta tardó horas en cruzar Jamaica, lo que disminuyó sus vientos al bajar hasta categoría 3 —desde el nivel máximo de 5— antes de volver a intensificarse.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró que la isla es una "zona de desastre". Las autoridades advirtieron a los residentes permanecer resguardados por el riesgo continuo de inundaciones y deslizamientos de tierra.

"Parte de nuestro techo fue arrancado por el viento, otra parte se derrumbó, toda la casa está inundada. Las construcciones exteriores como los corrales para los animales o la cocina también fueron destruidos", declaró a AFP Lisa Sangster, residente en el suroeste de Jamaica.

Varios medios en Jamaica también reportan daños extensos en viviendas, hospitales y escuelas del suroeste del país.

La potencia de Melissa superó la de algunos huracanes como Katrina, que arrasó la ciudad de Nueva Orleans en 2005.

"Para Jamaica será la tormenta del siglo hasta ahora", afirmó Anne-Claire Fontan, de la Organización Meteorológica Mundial.

La ONU anunció el martes su intención de enviar por avión unos 2.000 kits de emergencia a Jamaica desde Barbados lo antes posible.

