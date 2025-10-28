NTN24
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

octubre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Melissa golpeó al país caribeño al mediodía como huracán de categoría 5 y ha perdido algo de intensidad desde entonces.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos informó este martes que el huracán Melissa comienza a alejarse de Jamaica y avanza hacia el este de Cuba como Categoría 4.

Melissa golpeó al país caribeño al mediodía como huracán de categoría 5 y ha perdido algo de intensidad desde entonces, aunque sus vientos alcanzan los 240 km/h.

De acuerdo (NHC), los vientos dañinos continuarán en partes de Jamaica durante la noche, se esperan inundaciones repentinas catastróficas y deslizamientos de tierra en toda la isla “con daños generalizados en la infraestructura, cortes de energía y comunicación, y comunidades aisladas.

En Haití y República Dominicana, el Centro Nacional de Huracanes advirtió sobre posibles inundaciones repentinas catastróficas y deslizamientos de tierra en el suroeste de Haití y las partes del sur de la República Dominicana durante los próximos días.

“En Haití es probable que haya grandes daños y aislamiento de las comunidades. Se esperan condiciones de tormenta tropical durante la tarde de este martes y el miércoles”, afirmaron.

En el caso de Cuba, se esperan fuertes lluvias, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Entre tanto, en el sureste y centro de las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos se esperan condiciones de huracanes, marejada ciclónica mortal y fuertes lluvias en partes del sureste y centro de las Bahamas el miércoles.

“Se esperan condiciones de tormenta tropical, fuertes lluvias y marejada ciclónica significativa en las Islas Turcas y Caicos el miércoles”, informaron.

Además, el Centro Nacional de Huracanes indicó que las condiciones de huracanes y las fuertes lluvias son posibles en las Bermudas a partir del jueves.

Melissa, que tocó tierra en Jamaica el martes, fue degradado a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos que advirtió que la tormenta aún es muy "poderosa".

"Melissa sigue siendo un poderoso huracán de categoría 4 sobre el noroeste de Jamaica", informó el NHC en su último boletín. "Esta es una situación extremadamente peligrosa y potencialmente mortal", apuntó la organización.

Este, que es catalogado por el NHC como uno de los huracanes más potentes que se han registrado en la cuenca atlántica, llegó cerca de New Hope con vientos máximos sostenidos estimados de 295 km/h y una presión central mínima estimada de 892 milibares, que representan 26,34 pulgadas.

"¡Esta es una situación extremadamente peligrosa y que pone en peligro la vida! No salga de su refugio mientras pasa el ojo, ya que los vientos aumentarán rápida y drásticamente al otro lado del ojo", advirtió el NHC en una comunicación divulgada en su cuenta de X.

De acuerdo con la entidad, los residentes deben permanecer en sus lugares durante el paso de estas condiciones que "ponen en peligro la vida" y sugirió a los habitantes que para protegerse del viento "lo mejor que puede hacer es interponer tantas paredes como sea posible entre usted y el exterior".

