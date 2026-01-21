Con video al mejor estilo de 'Rápidos y Furiosos', Jerry Rivera lanza sencillo con su hijo y los fanáticos se conmueven al verlo: "qué tiempos aquellos"

El reconocido salsero Jerry Rivera, recordado sobre todo por haber alcanzado un gran éxito en la década de los 90, estrenó junto a su hijo, Moa Rivera, un nuevo sencillo llamado 'La Carrera', que estuvo acompañado de un videoclip que los fanáticos encontraron emotivo.

Aunque con gran versatilidad Moa Rivera también ha incursionado en la música tropical y el pop, el género elegido para esta nueva canción junto a su padre fue la salsa, un ritmo que a lo largo de los años ha sido muy bien recibido en países como Colombia y Venezuela, entre otros varios.

Jerry Rivera, cantautor y músico puertorriqueño de ese género, cabe recordar, llegó a la fama a finales del siglo pasado con éxitos como 'Qué hay de malo', 'Cuenta conmigo', 'Nada sin ti', 'Mi libertad', 'Amores como el nuestro' y 'Cara de niño', entre otros.

Ahora, junto a su hijo, 'La Carrera' es un encuentro generacional que apuesta por la herencia, pasión y vigencia de la salsa, y cuyo lanzamiento estuvo acompañado de una pieza visual de alto nivel de producción rodada en Salinas, Puerto Rico.

En el video se aprecia a ambos artistas en un escenario de una carrera real como metáfora del choque del carácter y la determinación descrita en la letra de la canción.

Los Rivera aparecen vistiendo atuendos deportivos y urbanos, similar a los de la famosa franquicia del cine 'Rápidos y Furiosos', con una edición al mejor estilo de la saga protagonizada por Vin Diesel.

"Me encantó el video", "Jerry para mí es uno de los salseros favoritos. Su carrera despegó cuando yo tenía 18 y me recuerda esa época con mucha nostalgia", "Rompiendo Jerry desde los 90. Qué tiempos aquellos", "Esta canción es la mejor de ambos", fueron algunas de las reacciones al lanzamiento.

Durante el 2025, Moa Rivera visitó varias ciudades de Colombia como parte de la promoción de su música para fortalecer su conexión con el público salsero del país.

El artista espera regresar a Colombia en este 2026 en aras de continuar consolidando su presencia en la que es considerada, junto a Venezuela, Cuba, Perú y claramente, Puerto Rico, como una de las plazas más importantes para la salsa en Latinoamérica.

El estreno, entretanto, marca una nueva etapa en la carrera de Moa Rivera, quien inicia el año bajo el manejo de Edgar Andino, estratega de la industria musical y mánager de otros artistas como Chencho Corleone y el propio Jerry Rivera.