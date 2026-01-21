NTN24
Miércoles, 21 de enero de 2026
Miércoles, 21 de enero de 2026
Salsa

Con video al mejor estilo de 'Rápidos y Furiosos', Jerry Rivera lanza sencillo con su hijo y los fanáticos se conmueven al verlo: "qué tiempos aquellos"

enero 21, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Foto: Mao Rivera y Jerry Rivera en 'La Carrera'
Foto: Mao Rivera y Jerry Rivera en 'La Carrera'
La colaboración familiar del reconocido salsero alcanzó rápidamente los 3 millones de visualizaciones en YouTube.

El reconocido salsero Jerry Rivera, recordado sobre todo por haber alcanzado un gran éxito en la década de los 90, estrenó junto a su hijo, Moa Rivera, un nuevo sencillo llamado 'La Carrera', que estuvo acompañado de un videoclip que los fanáticos encontraron emotivo.

Aunque con gran versatilidad Moa Rivera también ha incursionado en la música tropical y el pop, el género elegido para esta nueva canción junto a su padre fue la salsa, un ritmo que a lo largo de los años ha sido muy bien recibido en países como Colombia y Venezuela, entre otros varios.

o

Jerry Rivera, cantautor y músico puertorriqueño de ese género, cabe recordar, llegó a la fama a finales del siglo pasado con éxitos como 'Qué hay de malo', 'Cuenta conmigo', 'Nada sin ti', 'Mi libertad', 'Amores como el nuestro' y 'Cara de niño', entre otros.

Ahora, junto a su hijo, 'La Carrera' es un encuentro generacional que apuesta por la herencia, pasión y vigencia de la salsa, y cuyo lanzamiento estuvo acompañado de una pieza visual de alto nivel de producción rodada en Salinas, Puerto Rico.

En el video se aprecia a ambos artistas en un escenario de una carrera real como metáfora del choque del carácter y la determinación descrita en la letra de la canción.

o

Los Rivera aparecen vistiendo atuendos deportivos y urbanos, similar a los de la famosa franquicia del cine 'Rápidos y Furiosos', con una edición al mejor estilo de la saga protagonizada por Vin Diesel.

"Me encantó el video", "Jerry para mí es uno de los salseros favoritos. Su carrera despegó cuando yo tenía 18 y me recuerda esa época con mucha nostalgia", "Rompiendo Jerry desde los 90. Qué tiempos aquellos", "Esta canción es la mejor de ambos", fueron algunas de las reacciones al lanzamiento.

Durante el 2025, Moa Rivera visitó varias ciudades de Colombia como parte de la promoción de su música para fortalecer su conexión con el público salsero del país.

o

El artista espera regresar a Colombia en este 2026 en aras de continuar consolidando su presencia en la que es considerada, junto a Venezuela, Cuba, Perú y claramente, Puerto Rico, como una de las plazas más importantes para la salsa en Latinoamérica.

El estreno, entretanto, marca una nueva etapa en la carrera de Moa Rivera, quien inicia el año bajo el manejo de Edgar Andino, estratega de la industria musical y mánager de otros artistas como Chencho Corleone y el propio Jerry Rivera.

Temas relacionados:

Salsa

Música

Música latina

Cantante

Colaboración

Rápido y Furioso

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Todos están muertos de miedo; Diosdado vive como vampiro, de día duerme y de noche circula mirando para el cielo": ‘Tuto’ Quiroga sobre el régimen post Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No es un capricho del presidente Trump": experto explica la relevancia estratégica que tiene Groenlandia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Nicmer Evans da su primera entrevista tras ser liberado: "Estaba en una celda hermética sin acceso a ver una ventana o sentir una vibración"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"El régimen en voz de Diosdado, de Delcy y de Jorge Rodríguez, cuando anuncia paz, se refiere a paz criminal": Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ya basta de torturas. No son criminales, son presos políticos": madre de sobreviviente de cáncer detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué significado tiene que Trump mencione a María Corina Machado y hable del petróleo venezolano en el discurso por su primer año de segundo mandato?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Delcy Rodríguez - María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

Encuesta revela que María Corina Machado ganaría si las elecciones presidenciales fueran hoy; más del 90% de venezolanos rechaza a Delcy Rodríguez

Donald Trump - AFP
Gobierno de Donald Trump

¿La captura de Maduro en Venezuela fue el logro más importante de Trump durante el primer año de su segunda administración en Estados Unidos?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro capturado - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump cumple el primer año de un segundo mandato marcado por la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

Rafael Tudares y Edmundo González - AFP
Denuncia

"Hay derechos humanos que el régimen de Maduro lleva años incumpliendo y violando": Alejandro Hernández analiza denuncia de la hija de Edmundo González sobre su esposo

Más de Entretenimiento

Ver más
Feid | Foto: EFE
Feid

“Feid Vs. Ferxxo”: El enigmático video con el Feid emocionó a sus seguidores por un posible nuevo álbum

Chris Hemsworth | Foto: EFE
Avengers: Doomsday

La increíble transformación física de Chris Hemsworth para su personaje en 'Avengers: Doomsday’

Red social x | Foto: AFP
Red Social

Red social X caída: miles de usuarios reportan fallas y problemas para acceder a la aplicación

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Familias de presos políticos - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

“Estos días se convierten de profundo dolor”: así transcurre la Navidad para los familiares de los presos políticos en Venezuela

Donald Trump - AFP
Donald Trump

"No es una frase al pasar, es una señal estratégica de distorsión dura": capitán de navío (r) sobre advertencia de Trump a Maduro

Presos políticos en Venezuela | Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

ONG venezolana reporta la excarcelación de otro grupo de presos políticos durante la madrugada de año nuevo

Eduard Bello celebra gol ante Brasil por Eliminatorias - Foto: EFE
Fútbol

Eduard Bello, autor de golazo de chilena a Brasil con La Vinotinto en Eliminatorias, fue presentado como nuevo jugador de club colombiano

María Corina Machado y Edmundo González. (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

Experto afirma que María Corina y Edmundo González no tomaron el poder porque habría obligado el despliegue de "tropas estadounidenses de ocupación" en Venezuela

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano junto a sus colaboradores - Foto: EFE
Dictadura de Maduro

Maduro se mofa de la tensión entre la Casa Blanca y Miraflores: "Me han hecho famoso en todo el mundo"

Emiliano 'Dibu' Martínez encajó insólito gol en la Premier League - Foto: AFP
Dibu Martínez

'Dibu' Martínez encajó insólito gol que valió una dura derrota de local para el Aston Villa en Premier League: "Otra vez dibujado"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre