El futuro del koala: Nueva Gales del Sur crea un gigantesco parque para salvaguardar a la especie

septiembre 27, 2025
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Koalas - Foto Canva
Koalas - Foto Canva
El koala, una especie que enfrenta la extinción inminente, ha recibido un respiro gracias a la creación de un nuevo parque en Nueva Gales del Sur. Sin embargo, esta medida no es suficiente por sí sola para salvarlos, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, las reintroducciones fallidas y la propagación de enfermedades mortales continúan siendo obstáculos significativos en la lucha por la supervivencia del koala.

El gobierno de Nueva Gales del Sur ha dado un paso adelante en la protección del koala al crear un parque de 476.000 hectáreas en la región noreste de Australia.

Este nuevo espacio conecta 176.000 hectáreas de bosques estatales con parques nacionales existentes, creando un corredor ecológico que beneficiará a la biodiversidad y permitirá a los koalas tener un hábitat más seguro y conectado.



Con alrededor del 15% de la población de koalas de Nueva Gales del Sur residiendo en las zonas propuestas para el parque, la iniciativa es vista como una acción clave para proteger a una especie que enfrenta una grave amenaza.

El koala, que fue clasificado como especie en peligro de extinción en 2022, sigue enfrentando múltiples amenazas, uno de los factores más significativos es la pérdida de su hábitat debido a la urbanización, los incendios forestales y la tala ilegal.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Asamblea General de la ONU

Netanyahu ante la ONU: aseguró que espera acabar “pronto” con Hamás, rechazó acusaciones de genocidio y puso parlantes en Gaza para enviar mensaje a los rehenes

Buque militar estadounidense/ Ilhan Omar - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Congresistas del ala más radical del Partido Demócrata se movilizan con una resolución para impedir la escalada militar del Gobierno Trump en el Caribe

Pruebas de los cuatro misiles en las costas de Florida | Foto: Marina de EE.UU.
Lanzamientos de misiles

EE. UU. intensifica presencia militar en el Caribe con maniobras y pruebas de misiles: experto explica el poder de su armamento

Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Maduro se está quedando con menos tiempo y menos opciones": Arturo McFields

Donald Trump ante la ONU - Foto AFP
Donald Trump

Mención de Trump sobre Maduro en la ONU "convirtió este tema en una discusión global": Pedro Urruchurtu

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López (EFE)
Régimen de Maduro

El régimen de Maduro dice que Guyana está alentando un "frente de guerra" y gobierno de Irfaan Ali declara su apoyo a operación de EEUU en el Caribe

Intentar quemar vivos a dos militares en Colombia / FOTO: Captura de video
Fuerzas Militares

“Esto tiene que ver con el discurso de odio contra las fuerzas armadas”: Coronel tras intento de quemar vivos a militares en Colombia

Trinidad y Tobago

"No siento ninguna compasión por los traficantes": Trinidad y Tobago apoya el ataque a barco con droga que salió de Venezuela

Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Dayro Moreno con la selección Colombia en la Copa América 2011 - Foto: EFE
Dayro Moreno

Tras su convocatoria a la selección Colombia, reviven el increíble gol con el arco solo que erró Dayro Moreno ante Argentina

Javier Milei, presidente de Argentina (AFP)
Argentina

¿Revés electoral para Milei en Buenos Aires es un traspié momentáneo o el inicio de un desgaste político más profundo?

James Rodríguez junto a Rafael Romo y Kevin Mier - Foto EFE
James Rodríguez

"Nosotros también hemos pasado por eso": el empático mensaje de James Rodríguez para La Vinotinto tras su eliminación

Cristiano Ronaldo, futbolista portugués - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

El polémico momento en el que Cristiano Ronaldo empuja a fanático que se saltó la seguridad de un hotel para tomarse una fotografía con él

