El futuro del koala: Nueva Gales del Sur crea un gigantesco parque para salvaguardar a la especie

El gobierno de Nueva Gales del Sur ha dado un paso adelante en la protección del koala al crear un parque de 476.000 hectáreas en la región noreste de Australia.

Este nuevo espacio conecta 176.000 hectáreas de bosques estatales con parques nacionales existentes, creando un corredor ecológico que beneficiará a la biodiversidad y permitirá a los koalas tener un hábitat más seguro y conectado.

Con alrededor del 15% de la población de koalas de Nueva Gales del Sur residiendo en las zonas propuestas para el parque, la iniciativa es vista como una acción clave para proteger a una especie que enfrenta una grave amenaza.

El koala, que fue clasificado como especie en peligro de extinción en 2022, sigue enfrentando múltiples amenazas, uno de los factores más significativos es la pérdida de su hábitat debido a la urbanización, los incendios forestales y la tala ilegal.