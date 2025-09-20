Incauca: Energía renovable y transformación social desde la caña de azúcar

A lo largo de sus 62 años de historia, Incauca ha evolucionado de ser un simple productor de azúcar a un actor clave en la transición energética de Colombia, debido a su modelo de cogeneración, el bagazo de la caña se convierte en electricidad renovable.

Este proceso no solo cubre el 100% de las necesidades energéticas del ingenio, sino que además, aporta al Sistema Interconectado Nacional, suministrando energía a ciudades como Popayán y Buenaventura.

Pero su apuesta por la sostenibilidad no se detiene allí, Incauca también produce bioetanol, un combustible renovable que reduce significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero al mezclarlo con gasolina. Este avance no solo mejora la calidad del aire, sino que posiciona a Incauca como pionero en el uso de recursos renovables derivados de la caña de azúcar.

Dentro de su modelo de economía circular, la compañía aprovecha todos los subproductos de la caña. En 2024, Incauca produjo más de 92.000 toneladas de abono orgánico, utilizado para enriquecer los suelos y promover prácticas agrícolas sostenibles en la región, cada residuo es transformado en una oportunidad para el cuidado del medio ambiente y el desarrollo local.

VEA TAMBIÉN Florida permite la caza del oso negro y desata una ola de críticas ambientales o

Además, Incauca ha implementado programas sociales transformadores, iniciativas como "Mujeres cosechando futuro" empoderan a mujeres rurales, proporcionándoles capacitación para liderar en un sector tradicionalmente masculino. Estas acciones refuerzan el compromiso de la empresa con el bienestar social y la inclusión.

Con una visión que trasciende la producción de azúcar, Incauca demuestra cómo un modelo de negocio responsable puede generar un impacto positivo tanto en el medio ambiente como en las comunidades que lo rodean. Su nueva imagen refleja esta evolución y su propósito de transformar vidas, un grano de caña a la vez.