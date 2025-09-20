NTN24
Sábado, 20 de septiembre de 2025
Sábado, 20 de septiembre de 2025
Desarrollo sostenible

Incauca: Energía renovable y transformación social desde la caña de azúcar

septiembre 20, 2025
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Incauca
Incauca
Incauca, uno de los ingenios más grandes de Colombia, ha dado un paso más allá de la producción de azúcar. Hoy, su compromiso con la sostenibilidad y la innovación lo ha llevado a transformar los residuos de la caña de azúcar en una fuente de energía limpia, que contribuye al desarrollo social y económico del país.

A lo largo de sus 62 años de historia, Incauca ha evolucionado de ser un simple productor de azúcar a un actor clave en la transición energética de Colombia, debido a su modelo de cogeneración, el bagazo de la caña se convierte en electricidad renovable.

Este proceso no solo cubre el 100% de las necesidades energéticas del ingenio, sino que además, aporta al Sistema Interconectado Nacional, suministrando energía a ciudades como Popayán y Buenaventura.

o

Pero su apuesta por la sostenibilidad no se detiene allí, Incauca también produce bioetanol, un combustible renovable que reduce significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero al mezclarlo con gasolina. Este avance no solo mejora la calidad del aire, sino que posiciona a Incauca como pionero en el uso de recursos renovables derivados de la caña de azúcar.

Dentro de su modelo de economía circular, la compañía aprovecha todos los subproductos de la caña. En 2024, Incauca produjo más de 92.000 toneladas de abono orgánico, utilizado para enriquecer los suelos y promover prácticas agrícolas sostenibles en la región, cada residuo es transformado en una oportunidad para el cuidado del medio ambiente y el desarrollo local.

o

Además, Incauca ha implementado programas sociales transformadores, iniciativas como "Mujeres cosechando futuro" empoderan a mujeres rurales, proporcionándoles capacitación para liderar en un sector tradicionalmente masculino. Estas acciones refuerzan el compromiso de la empresa con el bienestar social y la inclusión.

Con una visión que trasciende la producción de azúcar, Incauca demuestra cómo un modelo de negocio responsable puede generar un impacto positivo tanto en el medio ambiente como en las comunidades que lo rodean. Su nueva imagen refleja esta evolución y su propósito de transformar vidas, un grano de caña a la vez.

Temas relacionados:

Desarrollo sostenible

Economía circular

Colombia

Energía

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Vemos que esas sanciones no van encaminadas a que tengan un contenido reparador”: Carolina Charry, hija de diputado asesinado por las FARC, sobre sentencia de la JEP contra excabecillas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hoy por hoy, hay más autocracias que democracias”: Daniel Zovatto

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Hubo o no censura en el cierre del programa de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre Charlie Kirk?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cómo va el liderazgo del papa León XIV cuando se cumplen 4 meses de su pontificado?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump justifica ataques en el Caribe y despliega aviones F-35B en Puerto Rico para combatir narcotráfico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué el presidente Gustavo Petro no reconoce al Cartel de los Soles como grupo criminal y terrorista?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Pilotos venezolanos - Foto de referencia EFE
Cartel de Los Soles

Dos generales del régimen venezolano estarían colaborando con Estados Unidos proporcionando información clave sobre operaciones del Cartel de los Soles

Foto: Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Con impactante video, Trump confirma que las Fuerzas Armadas destruyeron otra embarcación cargada con droga en el Caribe

Foto de referencia de la JEP | AFP
JEP

“Vemos que esas sanciones no van encaminadas a que tengan un contenido reparador”: Carolina Charry, hija de diputado asesinado por las FARC, sobre sentencia de la JEP contra excabecillas

Foto referencia | EFE
Democracia

“Hoy por hoy, hay más autocracias que democracias”: Daniel Zovatto

Hamburguesa venezolana | Foto Canva
Recetas

Así se prepara la hamburguesa chuletón, el secreto venezolano que combina dulzura, sabor ahumado y tradición

Más de Actualidad

Ver más
Una persona sostiene un cartel de los beatos José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles - Foto: EFE
canonización

Celebración por actos de canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles se hará en este reconocido recinto deportivo de Venezuela

Metro de Bogotá / FOTO: Captura de video
Metro de Bogotá

Emoción en la capital colombiana por primeras imágenes del Metro de Bogotá andando sobre los rieles

El presidente Gustavo Petro y el congresista Carlos Giménez. (EFE)
Cartel de Los Soles

Petro le respondió a congresista estadounidense que lo criticó por afirmar que "no existe" el Cartel de los Soles: "No tiene derecho a sentenciar a ningún presidente"

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Lionel Scaloni | Foto: EFE
Lionel Scaloni

Lionel Scaloni explotó contra decisión de último momento antes del Mundial de 2026 que habría tomado la FIFA: “a nosotros como sudamericanos nos ha matado”

Una persona sostiene un cartel de los beatos José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles - Foto: EFE
canonización

Celebración por actos de canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles se hará en este reconocido recinto deportivo de Venezuela

Metro de Bogotá / FOTO: Captura de video
Metro de Bogotá

Emoción en la capital colombiana por primeras imágenes del Metro de Bogotá andando sobre los rieles

Mundial de Fútbol -AFP
Fútbol

La ONU lanzó advertencia de cara al Mundial de fútbol de 2026 en Norteamérica

Entrenador selección venezolana - Foto EFE
La Vinotinto

El entrenador con pasado en Colombia que podría llegar a La Vinotinto tras la salida del 'Bocha' Batista

El presidente Gustavo Petro y el congresista Carlos Giménez. (EFE)
Cartel de Los Soles

Petro le respondió a congresista estadounidense que lo criticó por afirmar que "no existe" el Cartel de los Soles: "No tiene derecho a sentenciar a ningún presidente"

Rubén Blades y Carlos Vives - EFE
Festival Cordillera

De Rubén Blades a Carlos Vives: los shows de este fin de semana en Bogotá en el marco del Festival Cordillera

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda