NTN24
Lunes, 19 de enero de 2026
España

"La identificación está siendo complicada": subinspector y portavoz de la Unión Federal de Policía en Madrid sobre fallecidos en colisión de dos trenes en Andalucía

enero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Para el entrevistado en La Mañana de NTN24, "se ha descartado el fallo humano" en el mencionado suceso.

La noche del domingo, un choque entre dos trenes de alta velocidad en el sur de España provocó al menos 39 fallecidos, una cifra que, según advirtieron las autoridades el lunes, podría variar.

El número de víctimas mortales en la tragedia registrada en Andalucía se elevó a 39 durante la mañana del lunes, de acuerdo con una portavoz del Ministerio del Interior, cuando el recuento anterior era de 21 muertos.

Al respecto, Carlos Quero, subinspector y portavoz de la Unión Federal de Policía en Madrid, España, habló en el programa La Mañana de NTN24.

“Se ha descartado el fallo humano, puesto que se ha visto que los trenes iban a una velocidad inferior a la máxima permitida”, expresó Quero.

A su vez, acotó: “En este momento, en el lugar del accidente hay diferentes equipos multidisciplinarios. Las autoridades están realizando muestras de ADN. La identificación está siendo complicada”.

Cabe apuntar que, el suceso dejó alrededor de 123 personas heridas, entre ellas cinco en estado muy grave y 24 con lesiones graves, según el último informe oficial.

Todos los lesionados, según reportes, ya fueron trasladados fuera de la zona, confirmó el ministro durante la noche.

El accidente ocurrió a las 19:45 horas, cerca de la localidad de Adamuz, situada a unos 200 kilómetros al norte de Málaga.

De acuerdo con la información preliminar, un tren de alta velocidad de la empresa privada Iryo, que viajaba de Málaga a Madrid, se descarriló y colisionó con otro convoy de la compañía pública Renfe que se dirigía desde Madrid hacia Huelva.

Las primeras investigaciones indican que los últimos vagones del tren de Iryo se salieron de la vía y, posteriormente, el tren que circulaba en sentido contrario impactó contra ellos.

