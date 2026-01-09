NTN24
Viernes, 09 de enero de 2026
Buque petrolero

Estados Unidos está confiscando otro buque petrolero en el Caribe, según funcionarios

enero 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia de un buque petrolero (AFP)
El Olina navegaba falsamente bajo la bandera de Timor Oriental.

Estados Unidos está en proceso de confiscar el petrolero Olina en el Caribe, cerca de Trinidad, convirtiéndose en la quinta interceptación de buques de este tipo en las últimas semanas.

Esto hace parte del anuncio del Gobierno Trump de controlar las exportaciones de petróleo venezolano desde la captura del dictador Nicolás Maduro.

El Olina, que según la base de datos pública de transporte marítimo Equasis navegaba falsamente bajo la bandera de Timor Oriental, había zarpado anteriormente de Venezuela y había regresado a la región, según una fuente del sector con conocimiento directo del asunto.

"El rastreador AIS (de localización) del buque estuvo activo por última vez hace 52 días en la ZEE (zona económica exclusiva) de Venezuela, al noreste de Curazao", dijo la empresa británica de gestión de riesgos marítimos Vanguard.

"La incautación es el resultado de una prolongada persecución de petroleros vinculados a envíos de petróleo venezolano sancionados en la región", agregó.

El Olina zarpó de Venezuela la semana pasada completamente cargado de petróleo como parte de una flotilla poco después de que Estados Unidos capturara al presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero, y el buque regresaba con la carga completa a Venezuela tras el bloqueo estadounidense a las exportaciones de petróleo venezolano.

Este petrolero estaba sancionado por Estados Unidos desde enero del año pasado, cuando se llamaba Minerva M, por lo que Washington consideraba que formaba parte de la denominada "flota fantasma" de buques que navegan con poca regulación o sin seguro conocido.

Apenas el miércoles, el Ejército estadounidense anunció la incautación de otro buque petrolero sancionado en el Mar Caribe, el segundo barco capturado por las fuerzas estadounidenses en ese mismo día.

El personal estadounidense "detuvo sin incidentes a un petrolero a motor de la flota oscura, apátrida y sancionado. El buque interceptado, M/T Sophia, operaba en aguas internacionales y realizaba actividades ilícitas en el mar Caribe", informó el Comando Sur de Estados Unidos, responsable de la zona, en una publicación en X.

Este anuncio ocurrió apenas con minutos de diferencia del anuncio de la detención de un petrolero con bandera rusa vinculado a Venezuela tras una persecución de más de dos semanas a través del Atlántico y con un submarino y un buque de guerra rusos cerca.

"El Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional, en coordinación con el Departamento de Guerra, anunciaron hoy la incautación de El M/V Bella 1 por violaciones a las sanciones estadounidenses", informó el Comando Europeo de Estados Unidos.

"El buque fue incautado en el Atlántico Norte en virtud de una orden emitida por un tribunal federal estadounidense tras ser rastreado por la USCGC Munro", añadió.

Este petrolero habría eludido el "bloqueo" marítimo estadounidense de petroleros sancionados y rechazado los intentos de la Guardia Costera de Estados Unidos de abordarlo.

 

