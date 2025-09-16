NTN24
Martes, 16 de septiembre de 2025
Colombia

“El gobierno ha tomado unas posturas que le hacen daño a los colombianos”: Exministro Juan Carlos Pinzón tras descertificación de EEUU a Colombia

septiembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El también exembajador de Colombia en Washington aseveró que “da mucho pesar” ver a la descertificación a Colombia como hace 30 años.

Estados Unidos retiró la certificación de aliado en la lucha contra las drogas a Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, lo que confirma el estancamiento diplomático entre ambos gobiernos.

Sobre el tema, habló en La Tarde de NTN24 Juan Carlos Pinzón, exembajador de Colombia en Estados Unidos y exministro de Defensa, quien aseveró que aseveró que “da mucho pesar” ver a la descertificación a Colombia como hace 30 años.

“El tema de la descertificación es una decisión autónoma del gobierno americano, pero lo que es triste es que Colombia no vivía esta situación desde hace 30 años, eso da mucho pesar”, comentó.

Pinzón también se refirió a la relación bilateral entre Colombia y EE. UU. y lo que esta decisión de la descertificación la ha afectado: “La relación bilateral viene afectada ya hace bastante, nuestra embajada en Washington prácticamente no tiene mayor acceso, es un tema que preocupa mucho, y el gobierno de Petro se viene alejando desde el gobierno Biden y ahora con Trump cada vez más. Ha venido incluso apoyando organizaciones terroristas internacionales, que es algo sorprendente, ha venido apoyando al narcorégimen de Maduro y en el caso de Colombia, en lugar de luchar contra los criminales, les ha dado beneficios, ventajas y ha deteriorado la seguridad, la tranquilidad y la economía de los colombianos”.

“El gobierno ha tomado unas posturas que realmente le hace daño a los colombianos”, agregó.

