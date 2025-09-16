NTN24
Martes, 16 de septiembre de 2025
Gustavo Petro

Petro vuelve a arremeter contra Estados Unidos y afirma que quieren un "presidente títere"

septiembre 16, 2025
Por: David Esteban Pinzón
El mandatario no mostró preocupación por la descertificación de la administración Trump a Colombia en la lucha antidrogas.

El presidente de Colombia Gustavo Petro volvió a arremeter este martes contra los Estados Unidos al afirmar que quieren un "presidente títere" y acusarlos de participar en la política interna de Colombia.

Petro además realizó una especie de advertencia a la administración del presidente Donald Trump al dejar claro que "el pueblo colombiano responderá" según lo que el país norteamericano le plantee.

"Simplemente Estados Unidos participa en política interna de Colombia, quiere un presidente títere. El pueblo colombiano responderá, si quiere un presidente títere como el que vendió a Panamá, o quiere una nación libre o soberana", escribió el mandatario colombiano en X.

El nuevo pronunciamiento de Petro se da al día siguiente de que el Departamento de Estado estadounidense descertificara a Colombia en la lucha antidrogas por incumplimiento de obligaciones frente al narcotráfico.

El jefe de Estado de izquierda no mostró intranquilidad desde el momento en que adelantó la determinación durante el Consejo de Ministros del lunes cuando aseguró que no le preocupaba la ayuda de la Unión Americana.

Este martes, Petro ratificó su postura frente a la medida citando un post de la revista Semana en el que se compartía una noticia acerca de que el Departamento de Estado, pese a haber criticado a Petro, exaltó a las "autoridades locales", refiriéndose a los alcaldes del país sudamericano.

La certificación, cabe resaltar, es una especie de evaluación que Washington hace cada año desde 1986 sobre los esfuerzos antinarcóticos de una veintena de países productores y distribuidores a cambio de recursos. En el caso de Colombia, representa una ayuda de unos 380 millones de dólares anuales.

Colombia se une a Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela, países que, según el comunicado oficial, han "fallado de manera demostrable durante los últimos 12 meses tanto en cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico como en tomar las medidas requeridas" según la legislación estadounidense.

Es la primera vez desde 1996 que Washington descertifica a Colombia en su lucha antinarcóticos. Los otros países llevan años siendo señalados por los gobiernos tanto demócratas como republicanos.

Aunque en el texto Trump aseguró que considerará cambiar la designación si el Gobierno Petro toma medidas "más agresivas", el presidente colombiano no ha mostrado mucho interés en implementarlas.

En lugar de aceptar la notificación, la administración del exmiembro del movimiento guerrillero M-19 considera que sigue haciendo lo suficiente en la lucha antidrogas.

Y es que, según datos del Ministerio de Defensa, en lo que va del año 2025 Colombia ha decomisado 700 toneladas de cocaína y ha destruido la cifra récord de 4.570 laboratorios clandestinos.

La descertificación de Washington es un desaire para el gobierno Petro en plena lucha contra carteles como el Clan del Golfo y guerrillas dedicadas al tráfico como el ELN y las disidencias de las extintas FARC.

