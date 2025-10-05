El grupo terrorista Hamás pidió un intercambio de rehenes por prisioneros antes de que inicien las negociaciones en Egipto

Este domingo, el grupo terrorista Hamás pidió un acuerdo “inmediato” de intercambio de prisioneros por rehenes, antes del inicio de las negociaciones indirectas en Egipto sobre el plan de Trump para poner fin la guerra en Gaza.

A tan solo dos días del segundo aniversario del cruel ataque del 7 de octubre de 2025 por parte de Hamás en Israel, que terminó por desencadenar la guerra, el ejército israelí sigue bombardeando en la ciudad de Gaza.

En medio de los operativos que adelanta Israel dentro del territorio, la Defensa Civil, a cargo de Hamás, reportó que unas cinco personas murieron en la última jornada.

Por lo pronto, se espera que las conversaciones en Egipto partan del plan propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump, quien envió dos emisarios para negociar la liberación de los rehenes.

VEA TAMBIÉN Netanyahu declaró que espera tener de vuelta a todos los rehenes de Gaza, pero advierte que desarmará a Hamás por el plan de Trump o por vía militar o

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó el domingo que Israel debe detener los bombardeos en Gaza para facilitar la liberación de los rehenes por parte de Hamás.

"Creo que tanto los israelíes como todo el mundo reconocen que no se puede liberar a los rehenes en medio de los ataques, por lo que estos tendrán que cesar", comentó el funcionario para la cadena CBS News.

"No puede haber una guerra en medio de todo esto", enfatizó Rubio.

Así mismo, Marco Rubio expresó en otra entrevista para la cadena NBC que había "desafíos logísticos" para allanar el camino a la liberación de los rehenes israelíes.

En la misma línea reconoció que los objetivos a largo plazo son difíciles de alcanzar en Gaza, en términos de cómo se gobernará un territorio devastado por la guerra y el desarme de Hamás.

"No se puede establecer una estructura de gobierno en Gaza que no sea Hamás en tres días. Es decir, llevará tiempo", declaró a la NBC. VEA TAMBIÉN Petro, en inesperado cambio de opinión, dijo estar de acuerdo con Trump en el plan que busca poner fin a la guerra en Gaza o

Por ahora, las partes se mantienen a la expectativa sobre la liberación de los rehenes en una guerra que ha dejado miles de víctimas.