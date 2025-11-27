NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Francia

Francia se suma a la lista de países que advierten sobre riesgos de viajar a Venezuela

noviembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Pasaporte francés / Foto: AFP
Recomienda a los franceses en Venezuela mantenerse alejados de manifestaciones políticas, marchas, emitir comentarios sobre la situación política y evitar poner en riesgo su seguridad.

Ante la suspensión de vuelos internacionales en Venezuela y las tensiones políticas debido al despliegue de una flota militar estadounidense en el Caribe, el gobierno de Francia realizó este miércoles una serie de recomendaciones para sus ciudadanos en el país.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia recomienda tomar previsiones ante la cancelación de operaciones a compañías aéreas en territorio venezolano, mantener consigo el pasaporte y documentos que avalen la regularidad de su estancia en Venezuela debido a los numerosos controles que se llevan a cabo en el país.

En la misma línea, recomienda a los franceses mantenerse alejados de manifestaciones políticas, marchas, emitir comentarios sobre la situación política y evitar poner en riesgo su seguridad.

Francia además pide a sus ciudadanos en Venezuela, mantenerse al tanto de las noticias, garantizar el abastecimiento de combustible de sus vehículo, tener reservas de alimentos, agua y medicamentos.

Otros países como Alemania, Suiza y Corea del Sur, aconsejaron a sus ciudadanos evitar viajar a territorio venezolano.

Venezuela informó el miércoles que revocó los permisos para operar en el país a seis aerolíneas a las que acusó de "terrorismo" después de que suspendieron sus rutas por una alerta emitida por Estados Unidos sobre actividad militar en la región.

La Casa Blanca instó la semana pasada a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a "extremar la precaución" debido al "empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores".

