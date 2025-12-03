Detienen a periodista en Zulia que denunció el mal estado de una importante vía

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció este miércoles la detención de un joven periodista del estado Zulia, al occidente de Venezuela.

"AlertaSNTP | La mañana de este miércoles #03Dic fue detenido en #Cabimas, estado #Zulia, el periodista José Serna, de Noti 365".

Según esta denuncia, la detención se produjo cerca de las 8:30 am, cuando efectivos de PoliCabimas se lo llevaron de su lugar de trabajo "y lo mantienen en el comando ubicado en el sector Los Hornitos".

Extraoficialmente se conoció que lo detienen por la publicación de un video de un hueco en la avenida Intercomunal, en la Costa Oriental del Lago.

Exigen su liberación inmediata.

Actualmente hay 21 periodistas detenidos en Venezuela.