Sábado, 04 de octubre de 2025
Benjamín Netanyahu

Netanyahu declaró que espera tener de vuelta a todos los rehenes de Gaza, pero advierte que desarmará a Hamás por el plan de Trump o por vía militar

octubre 4, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Programa: La Tarde
Egipto es el lugar donde se llevarán a cabo las conversaciones para que Hamás libere a los rehenes.

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enviara a Steve Wikoff y Jared Kushner a Egipto para negociar la liberación de los rehenes del grupo terrorista Hamás, El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que espera que todos puedan volver a sus casas “en los próximos días".

"Espero que en los próximos días podamos traer de vuelta a todos nuestros rehenes (…) durante la festividad de Sucot", comentó el mandatario israelí en una entrevista televisada.

Netanyahu además aseguró que "la presión militar y diplomática" obligó a los integrantes de Hamás de aceptar la liberación de los cautivos.

Cabe mencionar que la festividad de Sucot, que se celebra en la religión judía, inicia el próximo lunes y tendrá una duración de ocho días.

Asimismo, el primer ministro explicó que dio instrucciones a los negociadores para viajar a Egipto y mantener conversaciones sobre un acuerdo, pero enfatizó que su objetivo es desarmar a Hamás.

"Hamás será desarmado (...) esto ocurrirá ya sea diplomáticamente por el plan de Trump o militarmente por nosotros", advirtió.

Por su parte, el gobierno de Trump envió a dos emisarios a Egipto con el objetivo de concluir las conversaciones y llegar a un acuerdo para la entrega de los rehenes que están en la Franja de Gaza.

Mientras que el ejército de Israel no ha bajado la guardia y mantiene operaciones en el territorio palestino a pesar del contundente llamado de Trump de poner alto al fuego para facilitar el proceso.

Precisamente, Donald Trump advirtió en horas de la mañana del sábado que no "toleraría ningún retraso” por parte de Hamás en la aplicación de su plan, situación que hace deducir que las próximas horas son cruciales para lograr un posible final en el conflicto.

 

