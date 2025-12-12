NTN24
Viernes, 12 de diciembre de 2025
Reunificación familiar en Estados Unidos

Estados Unidos elimina programas de reunificación familiar para ciudadanos de siete países latinoamericanos, incluido Colombia

diciembre 12, 2025
Por: Luis Cifuentes-Agencia France Presse - AFP
Migrantes deportados desde EE. UU. - Foto: EFE
Migrantes deportados desde EE. UU. - Foto: EFE
Así lo oficializó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump puso fin al programa de reunificación familiar y a los programas derivados conocidos como “parole humanitario”.

En total, nacionalidades de siete países quedarán sin los programas, muchos de los cuales se venían aplicando desde el 2007.

En ese sentido, los ciudadanos provenientes de Cuba, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras no podrán acceder a los permisos de permanencia temporal.

o

"Este gobierno pone fin al abuso del parole humanitario que permitía a extranjeros insuficientemente evaluados eludir el proceso tradicional de solicitud de reunificación, que permite traer a familiares a vivir al país", explicó el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Los permisos de permanencia temporal o parole "no fueron concebidos para usarse de esta manera, y el DHS pasa a restablecer el permiso a una evaluación caso por caso, tal como lo dispuso el Congreso", añadió el texto.

o

Son nueve programas en total los que quedarán cancelados y cuyo plazo entrará en vigor en 30 días después de la publicación oficial.

Cabe recordar que el parole humanitario permitía el ingreso a Estados Unidos de personas que no cumplían los requisitos para ingresar a Estados Unidos; no obstante, la administración de Donald Trump ha endurecido su política migratoria y ha ido eliminando dichos programas.

