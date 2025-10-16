El hallazgo de oro que podría cambiar el destino económico de este país latinoamericano

Para cualquier nación, descubrir un gran yacimiento de oro significa acceder a una de las reservas más valiosas del planeta. Este metal precioso no solo representa riqueza natural, sino que también influye en la estabilidad económica, las reservas estratégicas y el poder de negociación internacional. Sin embargo, su valor fluctuante puede afectar tanto la inflación como la fortaleza de la moneda.

En América Latina, Brasil podría estar a punto de revivir una historia que marcó su pasado. En el estado de Pará, se encuentra la mítica mina de Serra Pelada, un enclave que en la década de 1980 atrajo a más de 80.000 buscadores de oro y se convirtió en símbolo de esperanza, ambición y desigualdad.

Hoy, cuatro décadas después, el lugar vuelve a despertar el interés de geólogos y mineros artesanales que aseguran estar “a solo tres metros del oro”.

“Estamos a tres metros del oro”, contó Chico Osório, de 62 años, a la agencia EFE. El minero, que formó parte de la fiebre original, desciende en un improvisado columpio hacia el fondo del cráter, ahora lleno de agua, para observar los avances.

La cavidad, de más de 150 metros de profundidad, se asemeja a un lago. En su época dorada, Osório logró extraer cerca de 700 kilos de oro, antes de que las autoridades cerraran la mina por motivos de seguridad y declive de producción.

Hoy, la Cooperativa de Mineros de Serra Pelada busca reactivar la extracción, convencida de que bajo la superficie aún yace una enorme riqueza. “Mi deseo es que la mina vuelva a funcionar; hay una fortuna aquí debajo”, expresó la presidenta de la cooperativa. Mientras Osório agrega: “¿Ve esos puntos que brillan? Eso es oro”.

Sin embargo, el resurgimiento del sueño dorado enfrenta obstáculos. Según el diario AS, la cooperativa arrastra una deuda laboral de 51 millones de reales (unos 9 millones de dólares), lo que ha frenado la inversión y las operaciones legales en la zona.

El contexto añade más relevancia, Brasil será sede de la COP30, la cumbre climática de la ONU que se celebrará del 10 al 21 de noviembre de 2025 en Belém, también en Pará. En medio del debate global sobre sostenibilidad y transición energética, la reapertura de una mina a cielo abierto podría generar tensión entre el desarrollo económico y la protección ambiental.