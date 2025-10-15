NTN24
Miércoles, 15 de octubre de 2025
Eventos astronómicos octubre | Foto Canva
Galaxia

Eventos astronómicos desde hoy 15 de octubre: galaxias, lluvias de meteoros y conjunciones que podrás ver desde Colombia y Venezuela

octubre 15, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Desde la galaxia del Triángulo hasta la lluvia de meteoros Oriónidas, estos son los fenómenos astronómicos que iluminarán el cielo y cómo observarlos desde casa.

El mes de octubre ha estado repleto de espectáculos celestes que han capturado la atención de los aficionados a la astronomía. En sus primeros días, el cielo nos regaló la superluna de la cosecha, el encuentro entre la Luna y Saturno, y la aparición de las Pléyades. Pero el calendario astronómico aún tiene más sorpresas por ofrecer.

El 15 de octubre, los observadores podrán disfrutar de uno de los eventos más destacados del mes: la galaxia del Triángulo (Messier 33) alcanzará su punto más alto en el cielo nocturno.

Este cuerpo celeste, una de las vecinas más cercanas de la Vía Láctea, será visible desde zonas con cielos despejados y poca contaminación lumínica. Su elegante estructura espiral podrá apreciarse mejor con telescopios o prismáticos, especialmente durante la madrugada.

Cuatro días después, el 19 de octubre, ocurrirá una conjunción entre la Luna y Venus, que aparecerán separados por menos de cuatro grados sobre el horizonte oriental. Quienes deseen observar el fenómeno podrán hacerlo en dos momentos clave: antes del amanecer, cuando Venus se muestra como la “estrella de la mañana”, y durante el atardecer, cuando brilla como la “estrella vespertina”.

El 21 de octubre, el cielo se iluminará con la lluvia de meteoros Oriónidas, un evento que alcanzará su punto máximo durante la luna nueva, garantizando una excelente visibilidad.

Este fenómeno, originado por los restos del cometa Halley, se caracteriza por sus meteoros veloces y brillantes. El mejor momento para observarlos será entre las 3:00 y 4:30 a.m., cuando el cielo esté completamente oscuro.

Finalmente, el 29 de octubre, Mercurio alcanzará su máxima elongación oriental, es decir, su mayor separación aparente del Sol. Será el momento ideal para observar al planeta más cercano al astro rey, visible poco después del atardecer, alrededor de las 6:30 p.m.

